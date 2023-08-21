21 августа 2023

Участников СВО освободят от уплаты транспортного налога в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Льготой военные смогут воспользоваться в этом году Фото:

Власти Пермского края планируют освободить участников СВО от уплаты транспортного налога. Льготой смогут воспользоваться все категории военных: мобилизованные, добровольцы и контрактники.

«Краевые власти планируют освободить участников СВО от уплаты транспортного налога. Проект соответствующего закона, который вносит губернатор Дмитрий Махонин, в сентябре рассмотрит Заксобрание», — сообщает интернет-газета «Текст».

Уточняется, что льготой военные смогут воспользоваться уже в этом году, если будет оплачен налог за 2022 год. Платеж можно будет не совершать за один автомобиль с объемом двигателя до 150 л. с. включительно. Но на портале Заксобрания, где размещены все документы на рассмотрение, такой инициативы нет. URA.RU направило запрос в пресс-службу Заксобрания. На момент публикации ответа не поступило.

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Власти Пермского края планируют освободить участников СВО от уплаты транспортного налога. Льготой смогут воспользоваться все категории военных: мобилизованные, добровольцы и контрактники. «Краевые власти планируют освободить участников СВО от уплаты транспортного налога. Проект соответствующего закона, который вносит губернатор Дмитрий Махонин, в сентябре рассмотрит Заксобрание», — сообщает интернет-газета «Текст». Уточняется, что льготой военные смогут воспользоваться уже в этом году, если будет оплачен налог за 2022 год. Платеж можно будет не совершать за один автомобиль с объемом двигателя до 150 л. с. включительно. Но на портале Заксобрания, где размещены все документы на рассмотрение, такой инициативы нет. URA.RU направило запрос в пресс-службу Заксобрания. На момент публикации ответа не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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