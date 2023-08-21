Участников СВО освободят от уплаты транспортного налога в Пермском крае

22 августа 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

Льготой военные смогут воспользоваться в этом году Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти Пермского края планируют освободить участников СВО от уплаты транспортного налога. Льготой смогут воспользоваться все категории военных: мобилизованные, добровольцы и контрактники. «Краевые власти планируют освободить участников СВО от уплаты транспортного налога. Проект соответствующего закона, который вносит губернатор Дмитрий Махонин, в сентябре рассмотрит Заксобрание», — сообщает интернет-газета «Текст». Уточняется, что льготой военные смогут воспользоваться уже в этом году, если будет оплачен налог за 2022 год. Платеж можно будет не совершать за один автомобиль с объемом двигателя до 150 л. с. включительно. Но на портале Заксобрания, где размещены все документы на рассмотрение, такой инициативы нет. URA.RU направило запрос в пресс-службу Заксобрания. На момент публикации ответа не поступило.

Власти Пермского края планируют освободить участников СВО от уплаты транспортного налога. Льготой смогут воспользоваться все категории военных: мобилизованные, добровольцы и контрактники. «Краевые власти планируют освободить участников СВО от уплаты транспортного налога. Проект соответствующего закона, который вносит губернатор Дмитрий Махонин, в сентябре рассмотрит Заксобрание», — сообщает интернет-газета «Текст». Уточняется, что льготой военные смогут воспользоваться уже в этом году, если будет оплачен налог за 2022 год. Платеж можно будет не совершать за один автомобиль с объемом двигателя до 150 л. с. включительно. Но на портале Заксобрания, где размещены все документы на рассмотрение, такой инициативы нет. URA.RU направило запрос в пресс-службу Заксобрания. На момент публикации ответа не поступило.