Участников СВО освободят от уплаты транспортного налога в Пермском крае

Власти Пермского края планируют освободить участников СВО от уплаты транспортного налога. Льготой смогут воспользоваться все категории военных: мобилизованные, добровольцы и контрактники.
«Краевые власти планируют освободить участников СВО от уплаты транспортного налога. Проект соответствующего закона, который вносит губернатор Дмитрий Махонин, в сентябре рассмотрит Заксобрание», — сообщает интернет-газета «Текст».
Уточняется, что льготой военные смогут воспользоваться уже в этом году, если будет оплачен налог за 2022 год. Платеж можно будет не совершать за один автомобиль с объемом двигателя до 150 л. с. включительно. Но на портале Заксобрания, где размещены все документы на рассмотрение, такой инициативы нет. URA.RU направило запрос в пресс-службу Заксобрания. На момент публикации ответа не поступило.
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