Дания начала обучение украинских пилотов

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Истребитель F-16. stock, нато, сша, истребитель, f-16, stock, ф-16
Пилоты прибыли на датскую военную авиабазу в Скрыдструпе Фото:
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Дания начала обучать украинских пилотов полетам на истребителях F-16. Об этом сообщили датские вооруженные силы.

«Дания начала обучение восьми украинских пилотов полетам на истребителях F-16 в рамках своего обязательства по безвозмездной передаче самолетов», — сообщили Вооруженные силы Дании, передает Reuters. Там отмечают, что летчики прибыли на датскую военную авиабазу в Скрыдструпе вместе с 65 военнослужащими, которые будут обучены обслуживанию самолетов.

Ранее сообщалось, что Дания согласилась отправить Украине истребители F-16. Киев получит от страны 19 американских истребителей. Украинский министр обороны Алексей Резников рассказал, что минимальный срок передачи истребителей F-16 составит шесть-семь месяцев, передает RT.

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Дания начала обучать украинских пилотов полетам на истребителях F-16. Об этом сообщили датские вооруженные силы. «Дания начала обучение восьми украинских пилотов полетам на истребителях F-16 в рамках своего обязательства по безвозмездной передаче самолетов», — сообщили Вооруженные силы Дании, передает Reuters. Там отмечают, что летчики прибыли на датскую военную авиабазу в Скрыдструпе вместе с 65 военнослужащими, которые будут обучены обслуживанию самолетов. Ранее сообщалось, что Дания согласилась отправить Украине истребители F-16. Киев получит от страны 19 американских истребителей. Украинский министр обороны Алексей Резников рассказал, что минимальный срок передачи истребителей F-16 составит шесть-семь месяцев, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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