Дания начала обучение украинских пилотов

Дания начала обучать украинских пилотов полетам на истребителях F-16. Об этом сообщили датские вооруженные силы.
«Дания начала обучение восьми украинских пилотов полетам на истребителях F-16 в рамках своего обязательства по безвозмездной передаче самолетов», — сообщили Вооруженные силы Дании, передает Reuters. Там отмечают, что летчики прибыли на датскую военную авиабазу в Скрыдструпе вместе с 65 военнослужащими, которые будут обучены обслуживанию самолетов.
Ранее сообщалось, что Дания согласилась отправить Украине истребители F-16. Киев получит от страны 19 американских истребителей. Украинский министр обороны Алексей Резников рассказал, что минимальный срок передачи истребителей F-16 составит шесть-семь месяцев, передает RT.
Дания начала обучать украинских пилотов полетам на истребителях F-16. Об этом сообщили датские вооруженные силы. «Дания начала обучение восьми украинских пилотов полетам на истребителях F-16 в рамках своего обязательства по безвозмездной передаче самолетов», — сообщили Вооруженные силы Дании, передает Reuters. Там отмечают, что летчики прибыли на датскую военную авиабазу в Скрыдструпе вместе с 65 военнослужащими, которые будут обучены обслуживанию самолетов. Ранее сообщалось, что Дания согласилась отправить Украине истребители F-16. Киев получит от страны 19 американских истребителей. Украинский министр обороны Алексей Резников рассказал, что минимальный срок передачи истребителей F-16 составит шесть-семь месяцев, передает RT.