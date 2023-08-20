Дания вслед за Нидерландами согласилась отправить Украине истребители F-16

Дания передаст Украине 19 истребителей F-16

Украина получит от Дании 19 истребителей F-16 при выполнении ряда условий Фото: miliman/pickupimage.com

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Киев получит от Дании 19 американских истребителей F-16. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским

«Дания передаст Украине 19 истребителей F-16», — сказала Метте Фредериксен, трансляция ее выступления велась на украинском телеканале «Рада». Как отметила датский премьер-министр, страна готова помочь Киеву истребителями вместе с Нидерландами. Фредериксен добавила, что Дания постарается передать Украине первые шесть истребителей до конца 2023 года.

При этом в МИД Дании накануне подчеркивали, что страна передаст Украине истребители только после выполнения Киевом ряда условий. Среди них: успешный отбор, испытания и обучение украинских военных, а также необходимые разрешения, инфраструктура и логистика.

Ранее днем 20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о поставке 42 истребителей. Он посетил королевство в рамках своего нового мирового турне. Сразу после этого он отправился в Данию, где и заручился помощью истребителями от Копенгагена.

В рамках своих поездок по Европе Зеленский также побывал и в Швеции. Там он договорился о производстве шведской военной техники на территории Украины, а также о финансовой помощи для своей страны на сумму в полмиллиарда евро.