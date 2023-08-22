Путин заявил о росте доходов россиян в 2023 году

Власти продолжат индексацию МРОТ, заявил Владимир Путин
Доходы россиян за первое полугодие выросли на 4,7%, что является показателем эффективности глав регионов. Об этом заявил Владимир Путин.
«За первое полугодие реальные доходы россиян выросли на 4,7%», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что рост зарплат является одним из основных показателей эффективности работы команд глав регионов.
По словам Путина, с 1 января 2024 года будет повышен МРОТ, что позитивно скажется на доходах 4,8 миллиона работников. Власти продолжат индексацию МРОТ, пособий, пенсий и остальных выплат — подытожил президент.
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