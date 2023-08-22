Путин заявил о росте доходов россиян в 2023 году

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Власти продолжат индексацию МРОТ, заявил Владимир Путин Фото:

Доходы россиян за первое полугодие выросли на 4,7%, что является показателем эффективности глав регионов. Об этом заявил Владимир Путин.

«За первое полугодие реальные доходы россиян выросли на 4,7%», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что рост зарплат является одним из основных показателей эффективности работы команд глав регионов.

По словам Путина, с 1 января 2024 года будет повышен МРОТ, что позитивно скажется на доходах 4,8 миллиона работников. Власти продолжат индексацию МРОТ, пособий, пенсий и остальных выплат — подытожил президент.

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Доходы россиян за первое полугодие выросли на 4,7%, что является показателем эффективности глав регионов. Об этом заявил Владимир Путин. «За первое полугодие реальные доходы россиян выросли на 4,7%», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что рост зарплат является одним из основных показателей эффективности работы команд глав регионов. По словам Путина, с 1 января 2024 года будет повышен МРОТ, что позитивно скажется на доходах 4,8 миллиона работников. Власти продолжат индексацию МРОТ, пособий, пенсий и остальных выплат — подытожил президент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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