21 августа 2023

В Кургане стал убыточным ресторан жены депутата облдумы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Высота 5642. Екатеринбург, высота 5642, ресторан высота, высота 5642 ресторан
Курганский ресторан «Сытый БаринЪ» отчитался об убытках (архивное фото) Фото:

Ресторан «Сытый БаринЪ», принадлежащий Марине Кафеевой (Володиной), супруге депутата Курганской областной думы Евгения Кафеева, стал убыточным. Об этом говорится в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС.

«Чистый убыток гостинично-ресторанного комплекса „Сытый БаринЪ“ за 2022 год составил 1 миллион 707 тысяч рублей. В 2021 году ресторан показал прибыль — 1 миллион 098 тысяч рублей», — указано в финотчете.

Согласно СБИС, выручка организации снизилась незначительно с 23 млн 808 тысяч рублей (2021 год) до 23 млн 612 тысяч рублей (2022 год). Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос, чтобы выяснить причины, из-за которых ресторан стал убыточным. Ответ ожидается.

Ранее в Кургане оштрафовали на 85 тысяч рублей ООО «КЦ Академия», принадлежащее Марине Кафеевой, жене депутата Курганской областной думы Евгения Кафеева. В материалах арбитражного суда отмечалось, что в компании работала горничной гражданка Казахстана, получавшая зарплату наличными деньгами. По закону выплаты иностранке должны были осуществляться только в безналичном порядке.

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Ресторан «Сытый БаринЪ», принадлежащий Марине Кафеевой (Володиной), супруге депутата Курганской областной думы Евгения Кафеева, стал убыточным. Об этом говорится в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС. «Чистый убыток гостинично-ресторанного комплекса „Сытый БаринЪ“ за 2022 год составил 1 миллион 707 тысяч рублей. В 2021 году ресторан показал прибыль — 1 миллион 098 тысяч рублей», — указано в финотчете. Согласно СБИС, выручка организации снизилась незначительно с 23 млн 808 тысяч рублей (2021 год) до 23 млн 612 тысяч рублей (2022 год). Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос, чтобы выяснить причины, из-за которых ресторан стал убыточным. Ответ ожидается. Ранее в Кургане оштрафовали на 85 тысяч рублей ООО «КЦ Академия», принадлежащее Марине Кафеевой, жене депутата Курганской областной думы Евгения Кафеева. В материалах арбитражного суда отмечалось, что в компании работала горничной гражданка Казахстана, получавшая зарплату наличными деньгами. По закону выплаты иностранке должны были осуществляться только в безналичном порядке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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