В Кургане стал убыточным ресторан жены депутата облдумы

22 августа 2023 в 22:15 Размер текста - 17 +

Курганский ресторан «Сытый БаринЪ» отчитался об убытках (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Ресторан «Сытый БаринЪ», принадлежащий Марине Кафеевой (Володиной), супруге депутата Курганской областной думы Евгения Кафеева, стал убыточным. Об этом говорится в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС. «Чистый убыток гостинично-ресторанного комплекса „Сытый БаринЪ“ за 2022 год составил 1 миллион 707 тысяч рублей. В 2021 году ресторан показал прибыль — 1 миллион 098 тысяч рублей», — указано в финотчете. Согласно СБИС, выручка организации снизилась незначительно с 23 млн 808 тысяч рублей (2021 год) до 23 млн 612 тысяч рублей (2022 год). Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос, чтобы выяснить причины, из-за которых ресторан стал убыточным. Ответ ожидается. Ранее в Кургане оштрафовали на 85 тысяч рублей ООО «КЦ Академия», принадлежащее Марине Кафеевой, жене депутата Курганской областной думы Евгения Кафеева. В материалах арбитражного суда отмечалось, что в компании работала горничной гражданка Казахстана, получавшая зарплату наличными деньгами. По закону выплаты иностранке должны были осуществляться только в безналичном порядке.

Ресторан «Сытый БаринЪ», принадлежащий Марине Кафеевой (Володиной), супруге депутата Курганской областной думы Евгения Кафеева, стал убыточным. Об этом говорится в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС. «Чистый убыток гостинично-ресторанного комплекса „Сытый БаринЪ“ за 2022 год составил 1 миллион 707 тысяч рублей. В 2021 году ресторан показал прибыль — 1 миллион 098 тысяч рублей», — указано в финотчете. Согласно СБИС, выручка организации снизилась незначительно с 23 млн 808 тысяч рублей (2021 год) до 23 млн 612 тысяч рублей (2022 год). Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос, чтобы выяснить причины, из-за которых ресторан стал убыточным. Ответ ожидается. Ранее в Кургане оштрафовали на 85 тысяч рублей ООО «КЦ Академия», принадлежащее Марине Кафеевой, жене депутата Курганской областной думы Евгения Кафеева. В материалах арбитражного суда отмечалось, что в компании работала горничной гражданка Казахстана, получавшая зарплату наличными деньгами. По закону выплаты иностранке должны были осуществляться только в безналичном порядке.