Baza: неизвестный попытался совершить диверсию на железной дороге в Подмосковье

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Неизвестный попытался поджечь шкаф входного светофора Фото:

Неизвестный предпринял попытку совершить диверсию на перегоне между Подольск и Кутузовская (Московская область). Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Неизвестный попытался поджечь шкаф входного светофора на перегоне между станциями Подольск и Кутузовская. Во время обхода механик обнаружил, что у шкафа открыта дверь, а сам шкаф чем-то облит. Внутри него лежал фрагмент ткани со следами горения», — сообщают журналисты.

Об этом стало известно вечером 21 августа. После обнаружения следов попытки диверсии были вызваны сотрудники спецслужб и полицейские.

Ранее неизвестные подожгли шкаф на перегоне Подольск — Гривно. Он выгорел полностью. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщил МК.

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Неизвестный предпринял попытку совершить диверсию на перегоне между Подольск и Кутузовская (Московская область). Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Неизвестный попытался поджечь шкаф входного светофора на перегоне между станциями Подольск и Кутузовская. Во время обхода механик обнаружил, что у шкафа открыта дверь, а сам шкаф чем-то облит. Внутри него лежал фрагмент ткани со следами горения», — сообщают журналисты. Об этом стало известно вечером 21 августа. После обнаружения следов попытки диверсии были вызваны сотрудники спецслужб и полицейские. Ранее неизвестные подожгли шкаф на перегоне Подольск — Гривно. Он выгорел полностью. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщил МК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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