Baza: неизвестный попытался совершить диверсию на железной дороге в Подмосковье

Неизвестный предпринял попытку совершить диверсию на перегоне между Подольск и Кутузовская (Московская область). Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Неизвестный попытался поджечь шкаф входного светофора на перегоне между станциями Подольск и Кутузовская. Во время обхода механик обнаружил, что у шкафа открыта дверь, а сам шкаф чем-то облит. Внутри него лежал фрагмент ткани со следами горения», —
Об этом стало известно вечером 21 августа. После обнаружения следов попытки диверсии были вызваны сотрудники спецслужб и полицейские.
Ранее неизвестные подожгли шкаф на перегоне Подольск — Гривно. Он выгорел полностью. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщил
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