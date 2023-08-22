The New York Times: ВСУ совершили ошибку, разделив войска между востоком и югом

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) допустили ошибку в ходе контрнаступления, разделив войска между востоком и югом. Об этом сообщают американские чиновники, пожелавшие остаться анонимными.
«Основная цель контрнаступления — отрезать российские линии снабжения на юге Украины путем разрыва моста между Россией и Крымом. Но вместо того, чтобы сосредоточиться на этом, украинское командование примерно поровну разделило войска и огневую мощь между востоком и югом», — передает слова американских чиновников
Теперь американцы советуют командованию ВСУ сосредоточиться на Мелитополе, даже если там будут большие потери личного состава и техники. Лишь смена тактики и резкий шаг смогут изменить темп контрнаступления Украины, считают американские чиновники.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон обвинил президента Украины Владимира Зеленского в провале контрнаступления ВСУ. По его мнению, это произошло из-за решений главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного.
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