22 августа 2023

The New York Times: ВСУ совершили ошибку, разделив войска между востоком и югом

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
Контрнаступление ВСУ провалилось из-за разделения войск, считают американские чиновники Фото:
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Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) допустили ошибку в ходе контрнаступления, разделив войска между востоком и югом. Об этом сообщают американские чиновники, пожелавшие остаться анонимными.

«Основная цель контрнаступления — отрезать российские линии снабжения на юге Украины путем разрыва моста между Россией и Крымом. Но вместо того, чтобы сосредоточиться на этом, украинское командование примерно поровну разделило войска и огневую мощь между востоком и югом», — передает слова американских чиновников The New York Times.

Теперь американцы советуют командованию ВСУ сосредоточиться на Мелитополе, даже если там будут большие потери личного состава и техники. Лишь смена тактики и резкий шаг смогут изменить темп контрнаступления Украины, считают американские чиновники.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон обвинил президента Украины Владимира Зеленского в провале контрнаступления ВСУ. По его мнению, это произошло из-за решений главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного.

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Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) допустили ошибку в ходе контрнаступления, разделив войска между востоком и югом. Об этом сообщают американские чиновники, пожелавшие остаться анонимными. «Основная цель контрнаступления — отрезать российские линии снабжения на юге Украины путем разрыва моста между Россией и Крымом. Но вместо того, чтобы сосредоточиться на этом, украинское командование примерно поровну разделило войска и огневую мощь между востоком и югом», — передает слова американских чиновников The New York Times. Теперь американцы советуют командованию ВСУ сосредоточиться на Мелитополе, даже если там будут большие потери личного состава и техники. Лишь смена тактики и резкий шаг смогут изменить темп контрнаступления Украины, считают американские чиновники. Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон обвинил президента Украины Владимира Зеленского в провале контрнаступления ВСУ. По его мнению, это произошло из-за решений главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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