The New York Times: ВСУ совершили ошибку, разделив войска между востоком и югом 23 августа 2023 в 01:58 Размер текста - 17 + Контрнаступление ВСУ провалилось из-за разделения войск, считают американские чиновники Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) допустили ошибку в ходе контрнаступления, разделив войска между востоком и югом. Об этом сообщают американские чиновники, пожелавшие остаться анонимными. «Основная цель контрнаступления — отрезать российские линии снабжения на юге Украины путем разрыва моста между Россией и Крымом. Но вместо того, чтобы сосредоточиться на этом, украинское командование примерно поровну разделило войска и огневую мощь между востоком и югом», — передает слова американских чиновников The New York Times . Теперь американцы советуют командованию ВСУ сосредоточиться на Мелитополе, даже если там будут большие потери личного состава и техники. Лишь смена тактики и резкий шаг смогут изменить темп контрнаступления Украины, считают американские чиновники. Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон обвинил президента Украины Владимира Зеленского в провале контрнаступления ВСУ. По его мнению, это произошло из-за решений главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного. Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) допустили ошибку в ходе контрнаступления, разделив войска между востоком и югом. Об этом сообщают американские чиновники, пожелавшие остаться анонимными. «Основная цель контрнаступления — отрезать российские линии снабжения на юге Украины путем разрыва моста между Россией и Крымом. Но вместо того, чтобы сосредоточиться на этом, украинское командование примерно поровну разделило войска и огневую мощь между востоком и югом», — передает слова американских чиновников The New York Times. Теперь американцы советуют командованию ВСУ сосредоточиться на Мелитополе, даже если там будут большие потери личного состава и техники. Лишь смена тактики и резкий шаг смогут изменить темп контрнаступления Украины, считают американские чиновники. Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон обвинил президента Украины Владимира Зеленского в провале контрнаступления ВСУ. По его мнению, это произошло из-за решений главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям