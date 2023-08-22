Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленский обвинил Залужного в провале контрнаступления 23 августа 2023 в 01:20 Размер текста - 17 + Зеленский обрушился с критикой на главнокомандующего ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Киева провалено по вине главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Хотя Залужный все еще управляет войсками, Зеленский раскритиковал его и обвинил в том, что украинская армия потерпела неудачу в этом контрнаступлении», — заявил эксперт в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Джонсон подчеркнул, что о неудачах ВСУ в контрнаступление красочно говорит запрет украинских властей на посещение представителями мировой прессы линии фронта. Киев боится, что журналисты покажут насколько плохи дела у киевской армии на передовой. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Киева провалено по вине главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Хотя Залужный все еще управляет войсками, Зеленский раскритиковал его и обвинил в том, что украинская армия потерпела неудачу в этом контрнаступлении», — заявил эксперт в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Джонсон подчеркнул, что о неудачах ВСУ в контрнаступление красочно говорит запрет украинских властей на посещение представителями мировой прессы линии фронта. Киев боится, что журналисты покажут насколько плохи дела у киевской армии на передовой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям