Собянин: беспилотник попал в строящееся здание у «Москва Сити»

23 августа 2023 в 05:25 Размер текста - 17 +

Один из беспилотников попал в строящееся здание возле «Москва Сити», сообщил Сергей Собянин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российское ПВО сбило два беспилотника в Можайском районе Москвы. Один из беспилотников попал в строящееся здание возле «Москва Сити», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити», — написал в своем официальном telegram-канале Сергей Собянин. Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники спецслужб, пострадавших нет. Ранее URA.RU сообщало, что возле одной из башен «Москва Сити» утром 23 августа был слышен взрыв. В соцсетях появилось видео с места предполагаемого взрыва.

Российское ПВО сбило два беспилотника в Можайском районе Москвы. Один из беспилотников попал в строящееся здание возле «Москва Сити», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити», — написал в своем официальном telegram-канале Сергей Собянин. Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники спецслужб, пострадавших нет. Ранее URA.RU сообщало, что возле одной из башен «Москва Сити» утром 23 августа был слышен взрыв. В соцсетях появилось видео с места предполагаемого взрыва.