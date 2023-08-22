22 августа 2023

Собянин: беспилотник попал в строящееся здание у «Москва Сити»

© Служба новостей «URA.RU»
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Лидеры России 2022. Москва, собянин сергей, лидеры россии
Один из беспилотников попал в строящееся здание возле «Москва Сити», сообщил Сергей Собянин Фото:

Российское ПВО сбило два беспилотника в Можайском районе Москвы. Один из беспилотников попал в строящееся здание возле «Москва Сити», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити», — написал в своем официальном telegram-канале Сергей Собянин. Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники спецслужб, пострадавших нет.

Ранее URA.RU сообщало, что возле одной из башен «Москва Сити» утром 23 августа был слышен взрыв. В соцсетях появилось видео с места предполагаемого взрыва.

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Российское ПВО сбило два беспилотника в Можайском районе Москвы. Один из беспилотников попал в строящееся здание возле «Москва Сити», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити», — написал в своем официальном telegram-канале Сергей Собянин. Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники спецслужб, пострадавших нет. Ранее URA.RU сообщало, что возле одной из башен «Москва Сити» утром 23 августа был слышен взрыв. В соцсетях появилось видео с места предполагаемого взрыва.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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