Минобороны прокомментировало атаку БПЛА на «Москва Сити»

Дроны были сбиты и подавлены, сообщили в Минобороны РФ
Украина попыталась атаковать «Москва Сити» тремя дронами, один из которых попал в строящееся здание. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Киев пытался атаковать тремя БПЛА объекты в Москве. Они сбиты и подавлены, один столкнулся со строящимся зданием в „Москва Сити“»,
Беспилотники атаковали «Москва Сити» в ночь на 23 августа. Момент взрыва попал на видео. Мэр Москвы Сергей Собянин пояснял, что на месте происшествия работают сотрудники спецслужб.
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