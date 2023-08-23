Минобороны прокомментировало атаку БПЛА на «Москва Сити»

Минобороны РФ: Украина напала тремя дронами на «Москва Сити»

23 августа 2023 в 06:02 Размер текста - 17 +

Дроны были сбиты и подавлены, сообщили в Минобороны РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU Украина попыталась атаковать «Москва Сити» тремя дронами, один из которых попал в строящееся здание. Об этом сообщили в Минобороны России. «Киев пытался атаковать тремя БПЛА объекты в Москве. Они сбиты и подавлены, один столкнулся со строящимся зданием в „Москва Сити“», сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Беспилотники атаковали «Москва Сити» в ночь на 23 августа. Момент взрыва попал на видео. Мэр Москвы Сергей Собянин пояснял, что на месте происшествия работают сотрудники спецслужб.

Украина попыталась атаковать «Москва Сити» тремя дронами, один из которых попал в строящееся здание. Об этом сообщили в Минобороны России. «Киев пытался атаковать тремя БПЛА объекты в Москве. Они сбиты и подавлены, один столкнулся со строящимся зданием в „Москва Сити“», сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Беспилотники атаковали «Москва Сити» в ночь на 23 августа. Момент взрыва попал на видео. Мэр Москвы Сергей Собянин пояснял, что на месте происшествия работают сотрудники спецслужб.