Минобороны прокомментировало атаку БПЛА на «Москва Сити»

Минобороны РФ: Украина напала тремя дронами на «Москва Сити»
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Дроны были сбиты и подавлены, сообщили в Минобороны РФ Фото:

Украина попыталась атаковать «Москва Сити» тремя дронами, один из которых попал в строящееся здание. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Киев пытался атаковать тремя БПЛА объекты в Москве. Они сбиты и подавлены, один столкнулся со строящимся зданием в „Москва Сити“», сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

Беспилотники атаковали «Москва Сити» в ночь на 23 августа. Момент взрыва попал на видео. Мэр Москвы Сергей Собянин пояснял, что на месте происшествия работают сотрудники спецслужб.

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Украина попыталась атаковать «Москва Сити» тремя дронами, один из которых попал в строящееся здание. Об этом сообщили в Минобороны России. «Киев пытался атаковать тремя БПЛА объекты в Москве. Они сбиты и подавлены, один столкнулся со строящимся зданием в „Москва Сити“», сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Беспилотники атаковали «Москва Сити» в ночь на 23 августа. Момент взрыва попал на видео. Мэр Москвы Сергей Собянин пояснял, что на месте происшествия работают сотрудники спецслужб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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