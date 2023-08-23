WSJ: ВСУ заявили о тяжелых потерях, несмотря на новую тактику

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ВСУ несут тяжелые потери при контрнаступлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия понесла большие потери при контрнаступлении, несмотря на новую тактику, направленную на пешие атаки через минные поля. Об этом написали в издании The Wall Street Journal со ссылкой на бойцов ВСУ.

За последнее время Киев скорректировал тактику своего наступления, поставив пехоту во главе атак через минные поля. При этом с тыла военных поддерживают западные танки. Тем не менее, украинская армия продолжает нести тяжелые потери. «Вначале мы думали, что сможем взять кулак и ударить их со всей силы, и чуть не сломали руку», — заявил один из бойцов 47-бригады ВСУ.

Ранее в СМИ писали, что Киев несет огромные потери в боях с российской армией. По данным западной прессы, с начала спецоперации Украина потеряла свыше 150 тысяч военных, пишет MK.RU. Племянник 35-го президента США Роберт Кеннеди вовсе заявил, что ВСУ потеряли около 300 тысяч бойцов за время конфликта, передает RT.

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Украинская армия понесла большие потери при контрнаступлении, несмотря на новую тактику, направленную на пешие атаки через минные поля. Об этом написали в издании The Wall Street Journal со ссылкой на бойцов ВСУ. За последнее время Киев скорректировал тактику своего наступления, поставив пехоту во главе атак через минные поля. При этом с тыла военных поддерживают западные танки. Тем не менее, украинская армия продолжает нести тяжелые потери. «Вначале мы думали, что сможем взять кулак и ударить их со всей силы, и чуть не сломали руку», — заявил один из бойцов 47-бригады ВСУ. Ранее в СМИ писали, что Киев несет огромные потери в боях с российской армией. По данным западной прессы, с начала спецоперации Украина потеряла свыше 150 тысяч военных, пишет MK.RU. Племянник 35-го президента США Роберт Кеннеди вовсе заявил, что ВСУ потеряли около 300 тысяч бойцов за время конфликта, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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