WSJ: ВСУ заявили о тяжелых потерях, несмотря на новую тактику

23 августа 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

ВСУ несут тяжелые потери при контрнаступлении Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия понесла большие потери при контрнаступлении, несмотря на новую тактику, направленную на пешие атаки через минные поля. Об этом написали в издании The Wall Street Journal со ссылкой на бойцов ВСУ. За последнее время Киев скорректировал тактику своего наступления, поставив пехоту во главе атак через минные поля. При этом с тыла военных поддерживают западные танки. Тем не менее, украинская армия продолжает нести тяжелые потери. «Вначале мы думали, что сможем взять кулак и ударить их со всей силы, и чуть не сломали руку», — заявил один из бойцов 47-бригады ВСУ. Ранее в СМИ писали, что Киев несет огромные потери в боях с российской армией. По данным западной прессы, с начала спецоперации Украина потеряла свыше 150 тысяч военных, пишет MK.RU . Племянник 35-го президента США Роберт Кеннеди вовсе заявил, что ВСУ потеряли около 300 тысяч бойцов за время конфликта, передает RT.

Украинская армия понесла большие потери при контрнаступлении, несмотря на новую тактику, направленную на пешие атаки через минные поля. Об этом написали в издании The Wall Street Journal со ссылкой на бойцов ВСУ. За последнее время Киев скорректировал тактику своего наступления, поставив пехоту во главе атак через минные поля. При этом с тыла военных поддерживают западные танки. Тем не менее, украинская армия продолжает нести тяжелые потери. «Вначале мы думали, что сможем взять кулак и ударить их со всей силы, и чуть не сломали руку», — заявил один из бойцов 47-бригады ВСУ. Ранее в СМИ писали, что Киев несет огромные потери в боях с российской армией. По данным западной прессы, с начала спецоперации Украина потеряла свыше 150 тысяч военных, пишет MK.RU. Племянник 35-го президента США Роберт Кеннеди вовсе заявил, что ВСУ потеряли около 300 тысяч бойцов за время конфликта, передает RT.