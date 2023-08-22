22 августа 2023

Тюменские власти анонсировали создание нового термального комплекса

© Служба новостей «URA.RU»
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Термальные источники. Тюмень, источник, горячий источник, плавание, минеральный источник, бассейн, термальный источник
Новый источник откроется в Ярковском районе в 2025 году Фото:

В Ярковском районе Тюменской области в 2025 году откроется вторая очередь термального комплекса «Дубровинский. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. 23 августа комплекс посетил губернатор Александр Моор.

«Александр Моор осмотрел термальный комплекс в Ярковском районе. Первая очередь инвестиционного проекта уже реализована, вторая запланирована на 2025 год», — рассказали в инфоцентре.

По информации властей, в комплексе появится дополнительный 50-метровый бассейн с горячей водой и номера на 100 человек. Сейчас «Дубровинский рассчитан на 180-250 посетителей в день, здесь работает 72-метровый бассейн с водой температурой 43-46 градусов.

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В Ярковском районе Тюменской области в 2025 году откроется вторая очередь термального комплекса «Дубровинский. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. 23 августа комплекс посетил губернатор Александр Моор. «Александр Моор осмотрел термальный комплекс в Ярковском районе. Первая очередь инвестиционного проекта уже реализована, вторая запланирована на 2025 год», — рассказали в инфоцентре. По информации властей, в комплексе появится дополнительный 50-метровый бассейн с горячей водой и номера на 100 человек. Сейчас «Дубровинский рассчитан на 180-250 посетителей в день, здесь работает 72-метровый бассейн с водой температурой 43-46 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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