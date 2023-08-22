Тюменские власти анонсировали создание нового термального комплекса

В Ярковском районе Тюменской области в 2025 году откроется вторая очередь термального комплекса «Дубровинский. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. 23 августа комплекс посетил губернатор Александр Моор.
«Александр Моор осмотрел термальный комплекс в Ярковском районе. Первая очередь инвестиционного проекта уже реализована, вторая запланирована на 2025 год», — рассказали в инфоцентре.
По информации властей, в комплексе появится дополнительный 50-метровый бассейн с горячей водой и номера на 100 человек. Сейчас «Дубровинский рассчитан на 180-250 посетителей в день, здесь работает 72-метровый бассейн с водой температурой 43-46 градусов.
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