Тюменские власти анонсировали создание нового термального комплекса

23 августа 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Новый источник откроется в Ярковском районе в 2025 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ярковском районе Тюменской области в 2025 году откроется вторая очередь термального комплекса «Дубровинский. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. 23 августа комплекс посетил губернатор Александр Моор. «Александр Моор осмотрел термальный комплекс в Ярковском районе. Первая очередь инвестиционного проекта уже реализована, вторая запланирована на 2025 год», — рассказали в инфоцентре. По информации властей, в комплексе появится дополнительный 50-метровый бассейн с горячей водой и номера на 100 человек. Сейчас «Дубровинский рассчитан на 180-250 посетителей в день, здесь работает 72-метровый бассейн с водой температурой 43-46 градусов.

В Ярковском районе Тюменской области в 2025 году откроется вторая очередь термального комплекса «Дубровинский. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. 23 августа комплекс посетил губернатор Александр Моор. «Александр Моор осмотрел термальный комплекс в Ярковском районе. Первая очередь инвестиционного проекта уже реализована, вторая запланирована на 2025 год», — рассказали в инфоцентре. По информации властей, в комплексе появится дополнительный 50-метровый бассейн с горячей водой и номера на 100 человек. Сейчас «Дубровинский рассчитан на 180-250 посетителей в день, здесь работает 72-метровый бассейн с водой температурой 43-46 градусов.