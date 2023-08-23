Жителям разных регионов России начали приходить повестки в военкомат

23 августа 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Жителям нескольких регионов высылают повестки в военкомат Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Россиянам начали высылать повестки с требованием явиться за мобилизационным предписанием. Соответствующее уведомление получили жители Красноярского края, Ярославской и Саратовской областей. Жителям разных регионов России стали приходить повестки с требованием прийти в военкомат за мобилизационным предписанием. Такие повестки получили мужчины в Красноярском крае, Ярославской и Саратовской областях, передают журналисты 74.ru. В военкомате Красноярского края заявили, что просто проводят плановую работу, а не набирают гражданских в армию. Как рассказал юрист Андрей Конышев, военкоматы обновляют свои базы данных. «Далеко не каждый при смене места жительства встает на новый учет там, где живет, несмотря на то что это прямая обязанность», — добавил он. Другой юрист Андрей Примак рассказал, что значит мобилизационное предписание, которое выдается всем военнообязанным гражданам. По нему определяется, в какое формирование попадет резервист после объявления мобилизации. В случае, если она будет объявлена, военнообязанные граждане должны будут явиться в определенное время и место, которое и обозначается в мобилизационном предписании. За неявку по повестке грозит штраф. Жители Красноярска начали получать повестки на мобилизационное предписание 16 августа. Тогда в военкомате также уточнили, что мероприятия проводятся для сверки данных. Президент РФ Владимир Путин подписывал указ, по которому штраф за неявку по повестке составит до 30 тысяч рублей. В России также была увеличена верхняя планка призывного возраста. URA.RU поясняло, кто попадет под призыв в 2024 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россиянам начали высылать повестки с требованием явиться за мобилизационным предписанием. Соответствующее уведомление получили жители Красноярского края, Ярославской и Саратовской областей. Жителям разных регионов России стали приходить повестки с требованием прийти в военкомат за мобилизационным предписанием. Такие повестки получили мужчины в Красноярском крае, Ярославской и Саратовской областях, передают журналисты 74.ru. В военкомате Красноярского края заявили, что просто проводят плановую работу, а не набирают гражданских в армию. Как рассказал юрист Андрей Конышев, военкоматы обновляют свои базы данных. «Далеко не каждый при смене места жительства встает на новый учет там, где живет, несмотря на то что это прямая обязанность», — добавил он. Другой юрист Андрей Примак рассказал, что значит мобилизационное предписание, которое выдается всем военнообязанным гражданам. По нему определяется, в какое формирование попадет резервист после объявления мобилизации. В случае, если она будет объявлена, военнообязанные граждане должны будут явиться в определенное время и место, которое и обозначается в мобилизационном предписании. За неявку по повестке грозит штраф. Жители Красноярска начали получать повестки на мобилизационное предписание 16 августа. Тогда в военкомате также уточнили, что мероприятия проводятся для сверки данных. Президент РФ Владимир Путин подписывал указ, по которому штраф за неявку по повестке составит до 30 тысяч рублей. В России также была увеличена верхняя планка призывного возраста. URA.RU поясняло, кто попадет под призыв в 2024 году.