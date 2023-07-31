Путин повысил штраф за неявку в военкомат по повестке

Путин увеличил до 30 тысяч штраф за неявку в военкомат по повестке
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Владимир Путин увеличил штрафы за неявку по повестке до 30 тысяч рублей Фото:

В России увеличат до 30 тысяч штраф за неявку в военкомат по повестке. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ также предусматривает штрафы до 400 тысяч рублей за непредставление юрлицами списков для постановки на воинский учет.

Ранее соответствующий закон одобрил Совет Федерации. Решение было принято после обсуждения закона, который был принят в Госдуме.

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В России увеличат до 30 тысяч штраф за неявку в военкомат по повестке. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ также предусматривает штрафы до 400 тысяч рублей за непредставление юрлицами списков для постановки на воинский учет. Ранее соответствующий закон одобрил Совет Федерации. Решение было принято после обсуждения закона, который был принят в Госдуме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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