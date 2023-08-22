Водителей общественного транспорта представители проекта «Челябинский троллейбус» обучат езде на новом подвижном составе. Как URA.RU рассказали в пресс-службе концессионера, курс займет одну неделю.
«Специалисты проекта „Челябинский троллейбус“ начали переподготовку водителей для работы на новом подвижном составе. Первая группа из 14 водителей будет проходить обучение в течение недели», — сообщили URA.RU представители концессионера.
По практике вождения троллейбуса «Синара-6254» группа занимается в реальных условиях на городских линиях. Водителей знакомят с особенностями новых машин и их техническими возможностями.
Троллейбус оснащен комплексом активной безопасности и помощи водителю, в том числе антиблокировочной системой. Имеются датчики дождя и света, набор камер, которые помогают водителю контролировать обстановку в салоне, зоне посадки и высадки пассажиров. Чтобы обеспечить высокую скорость движения, на пульте установлены кнопки дистанционного перевода стрелок, позволяющие водителю не снижать скорость машины при подъезде к этим спецчастям.
По словам директора проекта Сергея Брусника, внимание преподаватели уделят рабочему месту водителя. Кабина оснащена климат-контролем, независимым от пассажирского салона, эргономичным сидением с возможностью регулировки, мультифункциональным рулем и широким дисплеем.
В рамках концессии Челябинск полностью обновит подвижной состав троллейбусов и соответствующую инфраструктуру. К моменту начала модернизации ее износ достиг 90%. Концессионер продолжил набор сотрудников, желающих получить новую профессию. Полный курс обучения занимает полгода.
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