Челябинских водителей обучат езде на новых троллейбусах. Фото

23 августа 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Полный курс обучения на новой модели занимает полгода Фото: Московец Илья © URA.RU Водителей общественного транспорта представители проекта «Челябинский троллейбус» обучат езде на новом подвижном составе. Как URA.RU рассказали в пресс-службе концессионера, курс займет одну неделю. «Специалисты проекта „Челябинский троллейбус“ начали переподготовку водителей для работы на новом подвижном составе. Первая группа из 14 водителей будет проходить обучение в течение недели», — сообщили URA.RU представители концессионера. По практике вождения троллейбуса «Синара-6254» группа занимается в реальных условиях на городских линиях. Водителей знакомят с особенностями новых машин и их техническими возможностями. Троллейбус оснащен комплексом активной безопасности и помощи водителю, в том числе антиблокировочной системой. Имеются датчики дождя и света, набор камер, которые помогают водителю контролировать обстановку в салоне, зоне посадки и высадки пассажиров. Чтобы обеспечить высокую скорость движения, на пульте установлены кнопки дистанционного перевода стрелок, позволяющие водителю не снижать скорость машины при подъезде к этим спецчастям. По словам директора проекта Сергея Брусника, внимание преподаватели уделят рабочему месту водителя. Кабина оснащена климат-контролем, независимым от пассажирского салона, эргономичным сидением с возможностью регулировки, мультифункциональным рулем и широким дисплеем. В рамках концессии Челябинск полностью обновит подвижной состав троллейбусов и соответствующую инфраструктуру. К моменту начала модернизации ее износ достиг 90%. Концессионер продолжил набор сотрудников, желающих получить новую профессию. Полный курс обучения занимает полгода. За рулем троллейбусов водители проходят обучение вождению новой модели Фото: пресс-служба проекта «Челябинский троллейбус» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Водителей общественного транспорта представители проекта «Челябинский троллейбус» обучат езде на новом подвижном составе. Как URA.RU рассказали в пресс-службе концессионера, курс займет одну неделю. «Специалисты проекта „Челябинский троллейбус“ начали переподготовку водителей для работы на новом подвижном составе. Первая группа из 14 водителей будет проходить обучение в течение недели», — сообщили URA.RU представители концессионера. По практике вождения троллейбуса «Синара-6254» группа занимается в реальных условиях на городских линиях. Водителей знакомят с особенностями новых машин и их техническими возможностями. Троллейбус оснащен комплексом активной безопасности и помощи водителю, в том числе антиблокировочной системой. Имеются датчики дождя и света, набор камер, которые помогают водителю контролировать обстановку в салоне, зоне посадки и высадки пассажиров. Чтобы обеспечить высокую скорость движения, на пульте установлены кнопки дистанционного перевода стрелок, позволяющие водителю не снижать скорость машины при подъезде к этим спецчастям. По словам директора проекта Сергея Брусника, внимание преподаватели уделят рабочему месту водителя. Кабина оснащена климат-контролем, независимым от пассажирского салона, эргономичным сидением с возможностью регулировки, мультифункциональным рулем и широким дисплеем. В рамках концессии Челябинск полностью обновит подвижной состав троллейбусов и соответствующую инфраструктуру. К моменту начала модернизации ее износ достиг 90%. Концессионер продолжил набор сотрудников, желающих получить новую профессию. Полный курс обучения занимает полгода.