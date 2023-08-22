22 августа 2023

Челябинских водителей обучат езде на новых троллейбусах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-показ стендов ИННОПРОМ-2023. Екатеринбург, троллейбус, синара, иннопром 2023
Полный курс обучения на новой модели занимает полгода Фото:

Водителей общественного транспорта представители проекта «Челябинский троллейбус» обучат езде на новом подвижном составе. Как URA.RU рассказали в пресс-службе концессионера, курс займет одну неделю.

«Специалисты проекта „Челябинский троллейбус“ начали переподготовку водителей для работы на новом подвижном составе. Первая группа из 14 водителей будет проходить обучение в течение недели», — сообщили URA.RU представители концессионера.

По практике вождения троллейбуса «Синара-6254» группа занимается в реальных условиях на городских линиях. Водителей знакомят с особенностями новых машин и их техническими возможностями.

Троллейбус оснащен комплексом активной безопасности и помощи водителю, в том числе антиблокировочной системой. Имеются датчики дождя и света, набор камер, которые помогают водителю контролировать обстановку в салоне, зоне посадки и высадки пассажиров. Чтобы обеспечить высокую скорость движения, на пульте установлены кнопки дистанционного перевода стрелок, позволяющие водителю не снижать скорость машины при подъезде к этим спецчастям.

По словам директора проекта Сергея Брусника, внимание преподаватели уделят рабочему месту водителя. Кабина оснащена климат-контролем, независимым от пассажирского салона, эргономичным сидением с возможностью регулировки, мультифункциональным рулем и широким дисплеем.

В рамках концессии Челябинск полностью обновит подвижной состав троллейбусов и соответствующую инфраструктуру. К моменту начала модернизации ее износ достиг 90%. Концессионер продолжил набор сотрудников, желающих получить новую профессию. Полный курс обучения занимает полгода.

За рулем троллейбусов водители проходят обучение вождению новой модели
За рулем троллейбусов водители проходят обучение вождению новой модели
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Водителей общественного транспорта представители проекта «Челябинский троллейбус» обучат езде на новом подвижном составе. Как URA.RU рассказали в пресс-службе концессионера, курс займет одну неделю. «Специалисты проекта „Челябинский троллейбус“ начали переподготовку водителей для работы на новом подвижном составе. Первая группа из 14 водителей будет проходить обучение в течение недели», — сообщили URA.RU представители концессионера. По практике вождения троллейбуса «Синара-6254» группа занимается в реальных условиях на городских линиях. Водителей знакомят с особенностями новых машин и их техническими возможностями. Троллейбус оснащен комплексом активной безопасности и помощи водителю, в том числе антиблокировочной системой. Имеются датчики дождя и света, набор камер, которые помогают водителю контролировать обстановку в салоне, зоне посадки и высадки пассажиров. Чтобы обеспечить высокую скорость движения, на пульте установлены кнопки дистанционного перевода стрелок, позволяющие водителю не снижать скорость машины при подъезде к этим спецчастям. По словам директора проекта Сергея Брусника, внимание преподаватели уделят рабочему месту водителя. Кабина оснащена климат-контролем, независимым от пассажирского салона, эргономичным сидением с возможностью регулировки, мультифункциональным рулем и широким дисплеем. В рамках концессии Челябинск полностью обновит подвижной состав троллейбусов и соответствующую инфраструктуру. К моменту начала модернизации ее износ достиг 90%. Концессионер продолжил набор сотрудников, желающих получить новую профессию. Полный курс обучения занимает полгода.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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