Юристы объяснили, зачем в России раздают мобилизационные повестки

Юрист Тригнин объяснил раздачу повесток в РФ подготовкой на случай мобилизации

Желание военнообязанного учитывают при выборе рода войск, сказал Олег Иванников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Россиянам начали вручать повестки с требованием явиться за мобилизационным предписанием. Для чего мужчин приглашают в военкомат и чего ждать дальше, URA.RU рассказали юристы.

Зачем нужны предписания

Выдача данных документов поможет создать резерв и понимать, что необходимо для обеспечения военнообязанных. Те, кто получат предписания, уже будут знать куда явиться в случае военной необходимости.

«Мобилизационные предписания — это, как правило, вклейка в военный билет, чаще всего розового цвета. Там указано, куда ему надлежит явиться, в какое место, в течение какого времени, в случае объявления мобилизации», — сказал председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин.

Директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников, отметил, что в большей степени работа с мобилизационными предписаниями необходима для того, чтобы в случае необходимости войска были обеспечены одеждой, обмундированием, боеприпасами.

«Составляются карточки на тех, кто состоит на учете, где отражаются все сведения об образовании, о размере обуви, головного убора, теплых вещей. Основную роль в спецоперации имеет материально-техническое обеспечение и вещевое довольствие сотрудников. Поэтому сейчас готовятся списки необходимой номенклатуры. Осуществляются расчеты, которые позволят точно определить, какие бюджетные ассигнования нужны на текущий период», — объяснил он.

Чем отличаются предписания

Вклейки в военный билет бывают двух цветов. Их вручают в соответствии с военной специальностью и званием.

«Есть офицерские — белые, а есть розовые для рядового, сержантского состава, прапорщиков. Это необходимо для бухгалтерских вопросов и не несет за собой никаких серьезных действий», — отметил директор благотворительного учреждения «Право и Порядок».

Руководитель группы юридической помощи ОНЛАЙН Александр Бударагин предупредил, что в случае объявления мобилизации, обладатели розовых предписаний подлежат призыву в первую очередь. «Есть разница по цвету. Белая — это простая, то есть просто заносит уточнения, а вот розовая или так называемая красная, то вас уже могут забрать быстрее, чем тех, кому пришла белая повестка», — объяснил юрист.

По какому принципу идет распределение

То, что будет указано в предписании будет зависеть от совокупности факторов. Среди них: образование, умственные способности, место работы и желание самого военнообязанного.

«Определяют род войск, к которому приписывают мобилизованного либо по желанию, либо в зависимости от образования, от умственных способностей и от рода деятельности. Устанавливают все вот эти факторы и определяют степень его полезности в том или ином роде войск. Это не стоит воспринимать как завтрашнюю мобилизацию, а относиться как к системной плановой работе, которая долгие годы была не видна, либо же вовсе не проводилась по разным объективным причинам», — пояснил Иванников

Что грозит за неявку по мобилизационному предписанию

Пока наказывать за неявку в военкомат по предписанию не будут. При этом Владимир Тригнин не исключил, что в ближайшее время ситуация может измениться.

«Ответственность за неявку по мобилизационному предписанию в настоящее время не предусмотрена законом. Однако в случае введения уголовной ответственности за уклонение от призыва по мобилизации, неявка по мобилизационному предписанию в указанное время и место может быть расценена как уклонение от призыва по мобилизации», — предупредил адвокат.