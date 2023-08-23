Помощник полпреда Якушева: к развитию науки нужно привлекать деньги бизнеса

23 августа 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Гурарий считает, что разработки вузов должны отвечать запросам предприятий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К развитию научного сектора страны нужно привлекать не только государственные деньги, но и средства бизнесменов. Таким мнением поделился помощник полпреда в УрФО Владимира Якушева — Евгений Гурарий, сообщает пресс-служба полпредства. «В сектор НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — прим. URA.RU) нужно инвестировать на порядок больше средств. Сегодня они, в основном, состоят из средств государственного бюджета. Необходимо активнее вовлекать бизнес в финансирование перспективных научно-исследовательских проектов», — заявил Гурарий на X Международном форуме технологического развития «Технопром-2023» в Новосибирске. Также он подчеркнул, что разработки вузов и научных организаций должны отвечать запросам предприятий. Гурарий отметил, что регионы УрФО обладают всем необходимым, чтобы гарантировать технологический суверенитет России. Например, Свердловская, Тюменская и Челябинская области входят в топ-10 регионов страны по доле внутренних затрат на научные исследования и разработки.

К развитию научного сектора страны нужно привлекать не только государственные деньги, но и средства бизнесменов. Таким мнением поделился помощник полпреда в УрФО Владимира Якушева — Евгений Гурарий, сообщает пресс-служба полпредства. «В сектор НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — прим. URA.RU) нужно инвестировать на порядок больше средств. Сегодня они, в основном, состоят из средств государственного бюджета. Необходимо активнее вовлекать бизнес в финансирование перспективных научно-исследовательских проектов», — заявил Гурарий на X Международном форуме технологического развития «Технопром-2023» в Новосибирске. Также он подчеркнул, что разработки вузов и научных организаций должны отвечать запросам предприятий. Гурарий отметил, что регионы УрФО обладают всем необходимым, чтобы гарантировать технологический суверенитет России. Например, Свердловская, Тюменская и Челябинская области входят в топ-10 регионов страны по доле внутренних затрат на научные исследования и разработки.