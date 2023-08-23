Польский генерал озвучил самый пессимистичный вариант окончания конфликта на Украине

Генерал Вальдемар Скшипчак: корейский вариант — лучший способ окончания украинского конфликта

23 августа 2023 в 19:50 Размер текста - 17 +

Корейский вариант — лучший способ положить конец украинскому конфликту, заявил Вальдемар Скшипчак Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Корейский вариант является самым лучшим способом окончания украинского конфликта, если его не придерживаться, все люди умрут на фронте. Об этом заявил бывший командующий польскими сухопутными войсками, генерал Вальдемар Скшипчак. «Корейский вариант — лучший способ положить конец конфликту между Россией и Украиной», — сказал Скшипчак, его цитирует газета Rzeczpospolita. Он отметил, что столкновение в любом случае закончится, но если не решить его по аналогии с конфликтом на Корейском полуострове, останется надеяться на то, что это произойдет до того, как все способные носить оружие умрут на передовой. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что российские власти намерены предложить Киеву «корейский вариант» урегулирования конфликта. Однако впоследствии сказал, что он не может быть решен по аналогии с конфликтом на Корейском полуострове. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал уткой сообщения о предлагаемом «корейском сценарии», передает RT. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 26 мая заявил, что киевский режим тестирует общественное мнение на готовность общества к разделу страны, когда упоминают «корейский вариант».

Корейский вариант является самым лучшим способом окончания украинского конфликта, если его не придерживаться, все люди умрут на фронте. Об этом заявил бывший командующий польскими сухопутными войсками, генерал Вальдемар Скшипчак. «Корейский вариант — лучший способ положить конец конфликту между Россией и Украиной», — сказал Скшипчак, его цитирует газета Rzeczpospolita. Он отметил, что столкновение в любом случае закончится, но если не решить его по аналогии с конфликтом на Корейском полуострове, останется надеяться на то, что это произойдет до того, как все способные носить оружие умрут на передовой. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что российские власти намерены предложить Киеву «корейский вариант» урегулирования конфликта. Однако впоследствии сказал, что он не может быть решен по аналогии с конфликтом на Корейском полуострове. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал уткой сообщения о предлагаемом «корейском сценарии», передает RT. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 26 мая заявил, что киевский режим тестирует общественное мнение на готовность общества к разделу страны, когда упоминают «корейский вариант».