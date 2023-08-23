Страны БРИКС одобрили расширение сообщества

БРИКС готов принимать новые страны (архивное фото)
Странны объединения БРИКС, куда входят Россия, Индия, ЮАР, Бразилия и Китай, приняли документ, определяющий параметры расширения сообщества. Об этом рассказала глава МИД ЮАР Наледи Пандор.
«Государства-члены БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении», — сказала Пандор. На саммите страны приняли документ, в котором изложены его принципы.
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