Страны БРИКС одобрили расширение сообщества

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Президент России Владимир Путин на приветственном рукопожатии с лидерами саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
БРИКС готов принимать новые страны (архивное фото) Фото:

Странны объединения БРИКС, куда входят Россия, Индия, ЮАР, Бразилия и Китай, приняли документ, определяющий параметры расширения сообщества. Об этом рассказала глава МИД ЮАР Наледи Пандор.

«Государства-члены БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении», — сказала Пандор. На саммите страны приняли документ, в котором изложены его принципы.

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Странны объединения БРИКС, куда входят Россия, Индия, ЮАР, Бразилия и Китай, приняли документ, определяющий параметры расширения сообщества. Об этом рассказала глава МИД ЮАР Наледи Пандор. «Государства-члены БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении», — сказала Пандор. На саммите страны приняли документ, в котором изложены его принципы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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