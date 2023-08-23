Страны БРИКС одобрили расширение сообщества

23 августа 2023 в 19:27 Размер текста - 17 +

БРИКС готов принимать новые страны (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Странны объединения БРИКС, куда входят Россия, Индия, ЮАР, Бразилия и Китай, приняли документ, определяющий параметры расширения сообщества. Об этом рассказала глава МИД ЮАР Наледи Пандор. «Государства-члены БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении», — сказала Пандор. На саммите страны приняли документ, в котором изложены его принципы.

Странны объединения БРИКС, куда входят Россия, Индия, ЮАР, Бразилия и Китай, приняли документ, определяющий параметры расширения сообщества. Об этом рассказала глава МИД ЮАР Наледи Пандор. «Государства-члены БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении», — сказала Пандор. На саммите страны приняли документ, в котором изложены его принципы.