Мастер из Уфы выпилил скульптуру папы Карло, вбивающего гвозди в попу Буратино

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Этап конкурса «Славим человека труда!» в номинации «Мастера народных промыслов».Тюмень , мастер, резьба по дереву, стамеска, инстумент
Александр Матерков заявил, что смысла в скульптуре «Воспитание» нет Фото:

На международном фестивале народных ремесел «Праздник топора» в Томске победила скульптура «Воспитание», где деревянный папа Карло вбивает гвозди в Буратино за плохое поведение. По словам автора статуи Александра Матеркова, смысла в скульптуре нет.

«Хейт — это гуд. Значит, удалась работа. Никакого смысла там нет, работа сделана по карикатуре, просто показал мастерство свое, то, что умею, как умею владеть резцом, работать с деревом», — заявил Матерков. Его слова приводит «Газета.ру». Он отметил, что приз пропьет или купит своей супруге сапоги.

Официальная страница фестиваля в VK опубликовала фото скульптуры. Оно собрало бурную реакцию пользователей.

скульптура «Воспитание»
скульптура «Воспитание»

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На международном фестивале народных ремесел «Праздник топора» в Томске победила скульптура «Воспитание», где деревянный папа Карло вбивает гвозди в Буратино за плохое поведение. По словам автора статуи Александра Матеркова, смысла в скульптуре нет. «Хейт — это гуд. Значит, удалась работа. Никакого смысла там нет, работа сделана по карикатуре, просто показал мастерство свое, то, что умею, как умею владеть резцом, работать с деревом», — заявил Матерков. Его слова приводит «Газета.ру». Он отметил, что приз пропьет или купит своей супруге сапоги. Официальная страница фестиваля в VK опубликовала фото скульптуры. Оно собрало бурную реакцию пользователей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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