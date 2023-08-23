Мастер из Уфы выпилил скульптуру папы Карло, вбивающего гвозди в попу Буратино

23 августа 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Александр Матерков заявил, что смысла в скульптуре «Воспитание» нет Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU На международном фестивале народных ремесел «Праздник топора» в Томске победила скульптура «Воспитание», где деревянный папа Карло вбивает гвозди в Буратино за плохое поведение. По словам автора статуи Александра Матеркова, смысла в скульптуре нет. «Хейт — это гуд. Значит, удалась работа. Никакого смысла там нет, работа сделана по карикатуре, просто показал мастерство свое, то, что умею, как умею владеть резцом, работать с деревом», — заявил Матерков. Его слова приводит « Газета.ру» . Он отметил, что приз пропьет или купит своей супруге сапоги. Официальная страница фестиваля в VK опубликовала фото скульптуры . Оно собрало бурную реакцию пользователей. скульптура «Воспитание» страница фестиваля в vk https://vk.com/prazdniktopora?w=wall-116040050_1951

На международном фестивале народных ремесел «Праздник топора» в Томске победила скульптура «Воспитание», где деревянный папа Карло вбивает гвозди в Буратино за плохое поведение. По словам автора статуи Александра Матеркова, смысла в скульптуре нет. «Хейт — это гуд. Значит, удалась работа. Никакого смысла там нет, работа сделана по карикатуре, просто показал мастерство свое, то, что умею, как умею владеть резцом, работать с деревом», — заявил Матерков. Его слова приводит «Газета.ру». Он отметил, что приз пропьет или купит своей супруге сапоги. Официальная страница фестиваля в VK опубликовала фото скульптуры. Оно собрало бурную реакцию пользователей.