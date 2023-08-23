СК возбудил уголовное дело после крушения самолета Пригожина

Следственный комитет России воздбудил уголовное дело по факту крушения самолета бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы», —
Самолет Пригожина потерпел крушение вечером 23 августа в Тверской области. На борту находились 10 человек, по предварительным данным, все погибли. На данный момент нет официальной информации был ли на борту сам бизнесмен Пригожин.
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