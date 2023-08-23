СК возбудил уголовное дело после крушения самолета Пригожина 23 августа 2023 в 23:15 Размер текста - 17 + В СКР возбудили уголовное дело после крушения самолета Евгения Пригожина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным Следственный комитет России воздбудил уголовное дело по факту крушения самолета бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы», — сообщает telegram-канал «Следком». Самолет Пригожина потерпел крушение вечером 23 августа в Тверской области. На борту находились 10 человек, по предварительным данным, все погибли. На данный момент нет официальной информации был ли на борту сам бизнесмен Пригожин. Следственный комитет России воздбудил уголовное дело по факту крушения самолета бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы», — сообщает telegram-канал «Следком». Самолет Пригожина потерпел крушение вечером 23 августа в Тверской области. На борту находились 10 человек, по предварительным данным, все погибли. На данный момент нет официальной информации был ли на борту сам бизнесмен Пригожин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям