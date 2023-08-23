23 августа 2023

СК возбудил уголовное дело после крушения самолета Пригожина

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Разное. Москва, следственный комитет, ск, скр
В СКР возбудили уголовное дело после крушения самолета Евгения Пригожина Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным

Следственный комитет России воздбудил уголовное дело по факту крушения самолета бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы», — сообщает telegram-канал «Следком».

Самолет Пригожина потерпел крушение вечером 23 августа в Тверской области. На борту находились 10 человек, по предварительным данным, все погибли. На данный момент нет официальной информации был ли на борту сам бизнесмен Пригожин.

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Следственный комитет России воздбудил уголовное дело по факту крушения самолета бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы», — сообщает telegram-канал «Следком». Самолет Пригожина потерпел крушение вечером 23 августа в Тверской области. На борту находились 10 человек, по предварительным данным, все погибли. На данный момент нет официальной информации был ли на борту сам бизнесмен Пригожин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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