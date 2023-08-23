23 августа 2023

Al Jazeera: телефон Пригожина найден на месте крушения его самолета

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Официальной информации о гибели Пригожина пока нет Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным

Рядом с одним из тел на месте падения бизнес-джета Embraer Legacy в Тверской области найден телефон главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в частной компании. Официального подтверждения этой информации нет.

«Источник в компании „Вагнера“ сообщил, что телефон Пригожина был найден возле одного из тел. При этом, пока не подтверждено, что тело Пригожина находится среди обломков», — пишет Al Jazeera.

Крушение самолета Embraer Legacy, в котором мог находиться глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, произошло вечером 23 августа в Тверской области. Однако официальной информации о гибели бизнесмена на данный момент нет. URA.RU собирает все материалы о ЧП в отдельный сюжет.

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Рядом с одним из тел на месте падения бизнес-джета Embraer Legacy в Тверской области найден телефон главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в частной компании. Официального подтверждения этой информации нет. «Источник в компании „Вагнера“ сообщил, что телефон Пригожина был найден возле одного из тел. При этом, пока не подтверждено, что тело Пригожина находится среди обломков», — пишет Al Jazeera. Крушение самолета Embraer Legacy, в котором мог находиться глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, произошло вечером 23 августа в Тверской области. Однако официальной информации о гибели бизнесмена на данный момент нет. URA.RU собирает все материалы о ЧП в отдельный сюжет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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