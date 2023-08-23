Al Jazeera: телефон Пригожина найден на месте крушения его самолета

24 августа 2023 в 04:57 Размер текста - 17 +

Официальной информации о гибели Пригожина пока нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным Рядом с одним из тел на месте падения бизнес-джета Embraer Legacy в Тверской области найден телефон главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в частной компании. Официального подтверждения этой информации нет. «Источник в компании „Вагнера“ сообщил, что телефон Пригожина был найден возле одного из тел. При этом, пока не подтверждено, что тело Пригожина находится среди обломков», — пишет Al Jazeera . Крушение самолета Embraer Legacy, в котором мог находиться глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, произошло вечером 23 августа в Тверской области. Однако официальной информации о гибели бизнесмена на данный момент нет. URA.RU собирает все материалы о ЧП в отдельный сюжет.

Рядом с одним из тел на месте падения бизнес-джета Embraer Legacy в Тверской области найден телефон главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в частной компании. Официального подтверждения этой информации нет. «Источник в компании „Вагнера“ сообщил, что телефон Пригожина был найден возле одного из тел. При этом, пока не подтверждено, что тело Пригожина находится среди обломков», — пишет Al Jazeera. Крушение самолета Embraer Legacy, в котором мог находиться глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, произошло вечером 23 августа в Тверской области. Однако официальной информации о гибели бизнесмена на данный момент нет. URA.RU собирает все материалы о ЧП в отдельный сюжет.