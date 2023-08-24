Как летел самолет Пригожина перед крушением

Flightradar24: бизнес-джет Пригожина резко снижался в последние минуты полета
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Аэропорт. Самолет. Челябинск., embraer-120
Embraer Legacy перестал передавать данные о полете после 18:20 по мск (архивное фото) Фото:
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В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным

Самолет бизнесмена Евгения Пригожина Embraer Legacy, потерпевший крушение в Тверской области, поднялся более чем на восемь километров, после чего начал стремительно терять высоту. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию полетов Flightradar24.

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Несмотря на то, что транспорт не передавал данные о своем местоположении, Flightradar24 смог отследить изменения высоты полета и скорость самолета. Так, бизнес-джет поднялся на высоту 8,5 километров в 18:10 по мск. На таком расстоянии от земли он пролетел до 18:19, говорится в отчете сервиса.

Позже самолет резко взлетел на максимальную высоту 9,2 километра, а спустя время снизился до шести километров. После 18:20 транспорт перестал передавать данные.

Представитель Flightradar24 Ян Петченик заявил, что Embraer Legacy за 30 секунд полета потерял 2,4 километра высоты. Его слова передает Reuters.

Джет, на котором, предположительно, находился Пригожин, упал вечером 23 августа около поселка Куженкино Тверской области. В результате крушения погибли 10 человек. По неподтвержденным данным, также на борту находился Дмитрий Уткин, занимавший должность командира ЧВК «Вагнер», передает Life. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту случившегося.

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Самолет бизнесмена Евгения Пригожина Embraer Legacy, потерпевший крушение в Тверской области, поднялся более чем на восемь километров, после чего начал стремительно терять высоту. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию полетов Flightradar24. Несмотря на то, что транспорт не передавал данные о своем местоположении, Flightradar24 смог отследить изменения высоты полета и скорость самолета. Так, бизнес-джет поднялся на высоту 8,5 километров в 18:10 по мск. На таком расстоянии от земли он пролетел до 18:19, говорится в отчете сервиса. Позже самолет резко взлетел на максимальную высоту 9,2 километра, а спустя время снизился до шести километров. После 18:20 транспорт перестал передавать данные. Представитель Flightradar24 Ян Петченик заявил, что Embraer Legacy за 30 секунд полета потерял 2,4 километра высоты. Его слова передает Reuters. Джет, на котором, предположительно, находился Пригожин, упал вечером 23 августа около поселка Куженкино Тверской области. В результате крушения погибли 10 человек. По неподтвержденным данным, также на борту находился Дмитрий Уткин, занимавший должность командира ЧВК «Вагнер», передает Life. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту случившегося.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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