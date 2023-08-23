23 августа 2023
22 августа 2023

Путин утвердил кандидатов на пост губернатора ЯНАО. Фото

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин представил кандидатов на пост губернатора ЯНАО Фото:
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Выборы губернатора ЯНАО — 2023

На пост губернатора ЯНАО претендуют три кандидата — действующий глава региона Дмитрий Артюхов и депутаты Законодательного собрания округа Максим Лазарев и Александр Голубенко. Их кандидатуры представил президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба окружного Заксобрания.

«Президент представил кандидатов на должность губернатора Ямала Это действующий глава региона Дмитрий Артюхов, окружные депутаты Александр Голубенко и Максим Лазарев. Выбирать руководителя округа депутаты ямальского парламента будут в Единый день голосования [10 сентября]», — сообщает пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО.

Кандидат на пост губернатора Ямала — действующий глава ЯНАО Дмитрий Артюхов
Кандидат на пост губернатора Ямала — действующий глава ЯНАО Дмитрий Артюхов
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Кандидат на пост губернатора Ямала — лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Максим Лазарев
Кандидат на пост губернатора Ямала — лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Максим Лазарев
Фото:
Кандидат на пост губернатора Ямала — депутат ЗакСо от партии ЛДПР Александр Голубенко
Кандидат на пост губернатора Ямала — депутат ЗакСо от партии ЛДПР Александр Голубенко
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На пост губернатора ЯНАО претендуют три кандидата — действующий глава региона Дмитрий Артюхов и депутаты Законодательного собрания округа Максим Лазарев и Александр Голубенко. Их кандидатуры представил президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба окружного Заксобрания. «Президент представил кандидатов на должность губернатора Ямала Это действующий глава региона Дмитрий Артюхов, окружные депутаты Александр Голубенко и Максим Лазарев. Выбирать руководителя округа депутаты ямальского парламента будут в Единый день голосования [10 сентября]», — сообщает пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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