Путин утвердил кандидатов на пост губернатора ЯНАО. Фото

24 августа 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Владимир Путин представил кандидатов на пост губернатора ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора ЯНАО — 2023 На пост губернатора ЯНАО претендуют три кандидата — действующий глава региона Дмитрий Артюхов и депутаты Законодательного собрания округа Максим Лазарев и Александр Голубенко. Их кандидатуры представил президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба окружного Заксобрания. «Президент представил кандидатов на должность губернатора Ямала Это действующий глава региона Дмитрий Артюхов, окружные депутаты Александр Голубенко и Максим Лазарев. Выбирать руководителя округа депутаты ямальского парламента будут в Единый день голосования [10 сентября]», — сообщает пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО. Кандидат на пост губернатора Ямала — действующий глава ЯНАО Дмитрий Артюхов Фото: telegram-канал ЗакСо ЯНАО — https://t.me/ZS_YANAO_89/3541 Кандидат на пост губернатора Ямала — лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Максим Лазарев Фото: telegram-канал ЗакСо ЯНАО — https://t.me/ZS_YANAO_89/3541 Кандидат на пост губернатора Ямала — депутат ЗакСо от партии ЛДПР Александр Голубенко Фото: telegram-канал ЗакСо ЯНАО — https://t.me/ZS_YANAO_89/3541

На пост губернатора ЯНАО претендуют три кандидата — действующий глава региона Дмитрий Артюхов и депутаты Законодательного собрания округа Максим Лазарев и Александр Голубенко. Их кандидатуры представил президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба окружного Заксобрания. «Президент представил кандидатов на должность губернатора Ямала Это действующий глава региона Дмитрий Артюхов, окружные депутаты Александр Голубенко и Максим Лазарев. Выбирать руководителя округа депутаты ямальского парламента будут в Единый день голосования [10 сентября]», — сообщает пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО.