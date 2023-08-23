Владимир Путин представил кандидатов на пост губернатора ЯНАО
новость из сюжетаВыборы губернатора ЯНАО — 2023
На пост губернатора ЯНАО претендуют три кандидата — действующий глава региона Дмитрий Артюхов и депутаты Законодательного собрания округа Максим Лазарев и Александр Голубенко. Их кандидатуры представил президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба окружного Заксобрания.
«Президент представил кандидатов на должность губернатора Ямала Это действующий глава региона Дмитрий Артюхов, окружные депутаты Александр Голубенко и Максим Лазарев. Выбирать руководителя округа депутаты ямальского парламента будут в Единый день голосования [10 сентября]», — сообщает пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО.
Кандидат на пост губернатора Ямала — действующий глава ЯНАО Дмитрий Артюхов
Кандидат на пост губернатора Ямала — лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Максим Лазарев
Кандидат на пост губернатора Ямала — депутат ЗакСо от партии ЛДПР Александр Голубенко
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