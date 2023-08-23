Челябинское заксобрание сняло ограничения для работы бизнес-омбудсмена

Александр Гончаров сможет отработать на своем посту третий срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты заксобрания Челябинской области на сессии 24 августа внесли изменения в областной закон об уполномоченном по правам предпринимателей, убрав из него статью о том, что бизнес-омбудсмен не может работать более двух сроков подряд. За документ, внесенный губернатором Алексеем Текслером, проголосовали единогласно, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний.

«Внести в статью 3 Закона Челябинской области от 29 августа 2013 года № 519-ЗО „Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Челябинской области“ изменение, признав утратившей силу часть 7, статьи 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе.

Согласно части 7 статьи 2 закона, одно и то же лицо не может быть назначено на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей более чем на два срока. Именно это ограничение из закона решили убрать.

Действующий бизнес-омбудсменом в регионе является Александр Гончаров. В сентябре у него истекает второй срок нахождения на этом посту. По данным URA.RU, ему будет предоставлена возможность отработать в этой должности и третий срок.