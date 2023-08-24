Объединение БРИКС пополнят шесть стран. Об этом рассказал президент ЮАР Сирил Рамафоса.
«Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ приглашены стать полноформатными членами БРИКС», — рассказал Сирил Рамафоса во время саммита в ЮАР. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Членство новых участников начнется с 1 июня 2024 года, подчеркнул Рамафоса. Во время саммита также обсудили вопрос потенциального использования национальной валюты новых участников БРИКС.
Саудовская Аравия заинтересовала БРИКС как страна с крупной экономикой. Она сможет повысить престижность объединения. Египет занимает важное географическое положение, которое позволит разместить российской флот на данной территории. Иран имеет сложные отношения с Западом. ОАЭ может ослабить позиции США в Персидском заливе.
В настоящий момент в БРИКС входят Россия, Индия, ЮАР, Бразилия и Китай. Ранее они одобрили вступление новых участников в объединение.
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