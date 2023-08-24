Лавров объяснил повышенное внимание мира к БРИКС

Понимание, что Запад использует Украину против РФ ради собственных целей, повышает внимание к БРИКС. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Срегей Лавров.
«Она [причина внимания к БРИКС] заключается в понимании стран, которые хотят сблизиться с пятеркой, по причине того, как Запад пытается добиваться своих целей, используя Украину против РФ <…> понятно, что этот гегемонизм [США] глобален», — заявил Лавров на пресс-конференции. Трансляция идет на телеканале «Россия-24».
Лавров отметил, что США пытается наказать Россию, используя нацистский режим. По его словам, все страны понимают, что целью американцев является устранение любого инакомыслия на международной арене.
Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор сообщил, что страны объединения БРИКС, куда входят Россия, Индия, ЮАР, Бразилия и Китай, приняли документ. Он определяет параметры расширения сообщества.
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