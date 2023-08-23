В ЯНАО гендиректором дочки «Газпрома» стал выходец из смежной структуры

В ЯНАО генеральным директором «Газпром добыча Ноябрьск» стал Владимир Кобычев

24 августа 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

У дочки «Газпрома» сменился генеральный директор Фото: Алексей Гайнов © URA.RU В ЯНАО выбрали нового генерального директора «Газпром добыча Ноябрьск» выбрали Владимира Кобычева, ранее бывшего замом генерального директора ООО «Газпром добыча Уренгой». Оба предприятия входят в структуру «Газпрома», сообщают в пресс-службе газовой компании. «Владимир Кобычев возглавил «Газпром добыча Ноябрьск» 24 августа. Антон Джалябов, ранее возглавлявший ООО «Газпром добыча Ноябрьск», назначен на должность заместителя генерального директора — главного инженера ПАО «Газпром нефть», — сообщает пресс-служба «Газпром добыча Ноябрьск» на официальном сайте. Кобычев работает в структурах «Газпром» более 22 лет. В 2001—2010 годах — прошел путь от оператора по добыче нефти и газа до заместителя начальника производственно-технического отдела Нефтегазодобывающего управления ООО «Газпром добыча Ямбург». Владимир Кобычев стал генеральным директором «Газпром добыча Ноябрьск» Фото: сайт «Газпром добыча Ноябрьск» — https://noyabrsk-dobycha.gazprom.ru/press/news/2023/08/992/

В ЯНАО выбрали нового генерального директора «Газпром добыча Ноябрьск» выбрали Владимира Кобычева, ранее бывшего замом генерального директора ООО «Газпром добыча Уренгой». Оба предприятия входят в структуру «Газпрома», сообщают в пресс-службе газовой компании. «Владимир Кобычев возглавил «Газпром добыча Ноябрьск» 24 августа. Антон Джалябов, ранее возглавлявший ООО «Газпром добыча Ноябрьск», назначен на должность заместителя генерального директора — главного инженера ПАО «Газпром нефть», — сообщает пресс-служба «Газпром добыча Ноябрьск» на официальном сайте. Кобычев работает в структурах «Газпром» более 22 лет. В 2001—2010 годах — прошел путь от оператора по добыче нефти и газа до заместителя начальника производственно-технического отдела Нефтегазодобывающего управления ООО «Газпром добыча Ямбург».