23 августа 2023

В ЯНАО гендиректором дочки «Газпрома» стал выходец из смежной структуры

В ЯНАО генеральным директором «Газпром добыча Ноябрьск» стал Владимир Кобычев
© Служба новостей «URA.RU»
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У дочки «Газпрома» сменился генеральный директор Фото:

В ЯНАО выбрали нового генерального директора «Газпром добыча Ноябрьск» выбрали Владимира Кобычева, ранее бывшего замом генерального директора ООО «Газпром добыча Уренгой». Оба предприятия входят в структуру «Газпрома», сообщают в пресс-службе газовой компании.

«Владимир Кобычев возглавил «Газпром добыча Ноябрьск» 24 августа. Антон Джалябов, ранее возглавлявший ООО «Газпром добыча Ноябрьск», назначен на должность заместителя генерального директора — главного инженера ПАО «Газпром нефть», — сообщает пресс-служба «Газпром добыча Ноябрьск» на официальном сайте.

Кобычев работает в структурах «Газпром» более 22 лет. В 2001—2010 годах — прошел путь от оператора по добыче нефти и газа до заместителя начальника производственно-технического отдела Нефтегазодобывающего управления ООО «Газпром добыча Ямбург».

Владимир Кобычев стал генеральным директором «Газпром добыча Ноябрьск»
Владимир Кобычев стал генеральным директором «Газпром добыча Ноябрьск»
Фото:

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В ЯНАО выбрали нового генерального директора «Газпром добыча Ноябрьск» выбрали Владимира Кобычева, ранее бывшего замом генерального директора ООО «Газпром добыча Уренгой». Оба предприятия входят в структуру «Газпрома», сообщают в пресс-службе газовой компании. «Владимир Кобычев возглавил «Газпром добыча Ноябрьск» 24 августа. Антон Джалябов, ранее возглавлявший ООО «Газпром добыча Ноябрьск», назначен на должность заместителя генерального директора — главного инженера ПАО «Газпром нефть», — сообщает пресс-служба «Газпром добыча Ноябрьск» на официальном сайте. Кобычев работает в структурах «Газпром» более 22 лет. В 2001—2010 годах — прошел путь от оператора по добыче нефти и газа до заместителя начальника производственно-технического отдела Нефтегазодобывающего управления ООО «Газпром добыча Ямбург».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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