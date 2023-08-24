Второй самолет Пригожина вылетел из Москвы

Один из самолетов основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Embraer ERJ-135BJ Legacy 650, следовавший 23 августа в Москву, вылетел в Баку. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания полетов Flightradar.
Согласно данным онлайн-табло, борт вылетел примерно в 15:30. Совершить посадку в Азербайджане он должен около 19:04.
23 августа недалеко от Куженкино в Тверской области упал самолет Embraer Legacy, принадлежавший Евгению Пригожину. Все десять человек, находившихся на борту, были найдены мертвыми. Сейчас идет процесс опознания тел. В Росавиации сообщали, что в списке пассажиров был и сам основатель ЧВК, однако официально его гибель не подтверждалась. Кроме того, в тот день в Москву следовал второй самолет Евгения Пригожина, он сел в столице без происшествий.
Сообщалось, что перед вылетом разбившийся самолет Embraer Legacy находился в ремонте. По одной из версий, именно в это время в него было легко заложить взрывчатку.
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