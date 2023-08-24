Путин рассказал о сложной судьбе Пригожина

24 августа 2023 в 21:41 Размер текста - 17 +

Владимир Путин знал Евгения Пригожина с девяностых годов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина У основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина была сложная судьба. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с крушением самолета и возможной гибелью бизнесмена. Новость по теме Как летел самолет Пригожина перед крушением «Пригожина я знал очень давно, с начала девяностых годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни. Он обивался результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране, но и за границей, в Африке в частности», — сказал Путин в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». По словам президента, первичные данные говорят о том, что основатель ЧВК и другие сотрудники «Вагнера» все же погибли в авиакатастрофе. Однако официально эта информация ранее не подтверждалась. При этом российский глава заверил, что расследование авиакатастрофы будет доведено до конца. «Мне об этом докладывал сегодня с утра руководитель следственного комитета <…> Посмотрим на то, что скажут следователи в ближайшее время», — отметил он. Самолет Embraer Legacy, на котором, предположительно, находился Пригожин, разбился вечером 23 августа около поселка Куженкино в Тверской области. Все десять человек, находившихся на борту, по версии МЧС, погибли в авиакатастрофе, их тела пока не опознали. По неподтвержденным данным, также на борту находился Дмитрий Уткин, занимавший должность командира ЧВК «Вагнер». Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту случившегося. Второй самолет Пригожина, следовавший по тому же маршруту, развернулся и приземлился в аэропорту Остафьево. После трагедии, 24 августа, борт вылетел из Москвы в Баку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина была сложная судьба. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с крушением самолета и возможной гибелью бизнесмена. «Пригожина я знал очень давно, с начала девяностых годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни. Он обивался результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране, но и за границей, в Африке в частности», — сказал Путин в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». По словам президента, первичные данные говорят о том, что основатель ЧВК и другие сотрудники «Вагнера» все же погибли в авиакатастрофе. Однако официально эта информация ранее не подтверждалась. При этом российский глава заверил, что расследование авиакатастрофы будет доведено до конца. «Мне об этом докладывал сегодня с утра руководитель следственного комитета <…> Посмотрим на то, что скажут следователи в ближайшее время», — отметил он. Самолет Embraer Legacy, на котором, предположительно, находился Пригожин, разбился вечером 23 августа около поселка Куженкино в Тверской области. Все десять человек, находившихся на борту, по версии МЧС, погибли в авиакатастрофе, их тела пока не опознали. По неподтвержденным данным, также на борту находился Дмитрий Уткин, занимавший должность командира ЧВК «Вагнер». Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту случившегося. Второй самолет Пригожина, следовавший по тому же маршруту, развернулся и приземлился в аэропорту Остафьево. После трагедии, 24 августа, борт вылетел из Москвы в Баку.