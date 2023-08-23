Спасатели нашли тела всех пассажиров, летевших в самолете Пригожина 24 августа 2023 в 01:33 Размер текста - 17 + Спасатели закончили поисковую операцию Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным Спасатели извлекли из-под обломков самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина тела всех десяти пассажиров. Об этом сообщают экстренные службы. «Обнаружены останки всех десяти человек, находившихся на борту разбившегося под Тверью бизнес-джета», — передает сообщение экстренных служб «Интерфакс». Среди них семь пассажиров и три члена экипажа. Поисковая операция спасателями завершена. Ранее в Тверской области произошло крушение бизнес-джета, на борту которого числился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На месте ЧП обнаружены тела восьми погибших. Для опознания останки будут отправлены на генетическую экспертизу. Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета. Спасатели извлекли из-под обломков самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина тела всех десяти пассажиров. Об этом сообщают экстренные службы. «Обнаружены останки всех десяти человек, находившихся на борту разбившегося под Тверью бизнес-джета», — передает сообщение экстренных служб «Интерфакс». Среди них семь пассажиров и три члена экипажа. Поисковая операция спасателями завершена. Ранее в Тверской области произошло крушение бизнес-джета, на борту которого числился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На месте ЧП обнаружены тела восьми погибших. Для опознания останки будут отправлены на генетическую экспертизу. Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям