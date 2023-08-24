24 августа 2023

В ХМАО полицейские поймали курьера мошенников, похищавших деньги у пенсионерок

© Служба новостей «URA.RU»
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Курьер забирал деньги и переводил их работодателю Фото:

В Урае (ХМАО) полицейские задержали курьера телефонных мошенников. Мужчина забрал у пенсионерок около 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ.

«В полицию Урая обратились две местные жительницы, 1943 и 1946 годов рождения. Им позвонили неизвестные и сообщили, что их внучки якобы являются виновницами ДТП. <…> Заявительницы отдали аферистам порядка 300 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали 25-летнего гражданина Кыргызстана, получившего наличные от пенсионерок», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Мужчина рассказал полицейским, что нашел работу в интернете. Он должен был выезжать по адресам, забирать деньги и переводить их работодателю. Зарплата была 5 тысяч рублей за каждую заявку. Курьеру оплачивали дорогу, проживание и питание.

Полицейские выяснили, что задержанный совершал аналогичные преступления в Свердловской области. Сейчас устанавливаются сообщники курьера. Мужчина признал свою вину и раскаялся.

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В Урае (ХМАО) полицейские задержали курьера телефонных мошенников. Мужчина забрал у пенсионерок около 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ. «В полицию Урая обратились две местные жительницы, 1943 и 1946 годов рождения. Им позвонили неизвестные и сообщили, что их внучки якобы являются виновницами ДТП. <…> Заявительницы отдали аферистам порядка 300 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали 25-летнего гражданина Кыргызстана, получившего наличные от пенсионерок», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Мужчина рассказал полицейским, что нашел работу в интернете. Он должен был выезжать по адресам, забирать деньги и переводить их работодателю. Зарплата была 5 тысяч рублей за каждую заявку. Курьеру оплачивали дорогу, проживание и питание. Полицейские выяснили, что задержанный совершал аналогичные преступления в Свердловской области. Сейчас устанавливаются сообщники курьера. Мужчина признал свою вину и раскаялся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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