Тюменская ГИБДД проводит рейды по отлову пьяных водителей

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Инспекторы проверяют водителей на трезвость в центральном административном округе Тюмени Фото:

В Тюмени сотрудники ГИБДД проводят рейды по выявлению не трезвых водителей. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

«„Сплошная проверка“ водителей на трезвость проходит в центральном административном округе Тюмени», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. В рейдах принимают участие сотрудники кинологической службы.

Во время прошлой массовой проверки на трезвость в Тюменской области, сотрудники ГИБДД остановили водителя автомобиля Volkswagen. Мужчина с начала года снимал тонировку уже 15 раз. Нарушитель хочет побить собственный рекорд. Пока ему удавалось передвигаться в тонированной машине не больше трех месяцев.

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В Тюмени сотрудники ГИБДД проводят рейды по выявлению не трезвых водителей. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД. «„Сплошная проверка“ водителей на трезвость проходит в центральном административном округе Тюмени», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. В рейдах принимают участие сотрудники кинологической службы. Во время прошлой массовой проверки на трезвость в Тюменской области, сотрудники ГИБДД остановили водителя автомобиля Volkswagen. Мужчина с начала года снимал тонировку уже 15 раз. Нарушитель хочет побить собственный рекорд. Пока ему удавалось передвигаться в тонированной машине не больше трех месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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