Тюменская ГИБДД проводит рейды по отлову пьяных водителей

Инспекторы проверяют водителей на трезвость в центральном административном округе Тюмени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени сотрудники ГИБДД проводят рейды по выявлению не трезвых водителей. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

«„Сплошная проверка“ водителей на трезвость проходит в центральном административном округе Тюмени», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. В рейдах принимают участие сотрудники кинологической службы.

Во время прошлой массовой проверки на трезвость в Тюменской области, сотрудники ГИБДД остановили водителя автомобиля Volkswagen. Мужчина с начала года снимал тонировку уже 15 раз. Нарушитель хочет побить собственный рекорд. Пока ему удавалось передвигаться в тонированной машине не больше трех месяцев.