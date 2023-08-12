12 августа 2023
11 августа 2023

ГИБДД Тюменской области поделились результатами массовой проверки водителей

В Тюмени сотрудники ГИБДД остановили водителя, снимавшего незаконную тонировку 15 раз
© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, тонировка, нарушение
Мужчина ездит с незаконной тонировкой, чтобы побить собственный рекорд Фото:

В Тюмени во время сплошной проверки водителей на трезвость сотрудниками ГИБДД был остановлен 21-летний водитель автомобиля Volkswagen, который 15 раз снимал тонировку с начала года. Об этом сообщается ведомство в соцсети.

«Сотрудники Госавтоинспекции проводят „сплошную проверку“ водителей на трезвость в Ленинском административном округе Тюмени. 21-летний водитель „Фольксвагена“ снимает тонировку уже 15-й раз в этом году», — сообщается в официальном telegram-канале ГИБДД по Тюменской области.

Нарушитель поделился, что продолжает ездить с незаконной тонировкой, потому что хочет побить собственный рекорд. Ему удавалось передвигаться в тонированном автомобиле не больше трех месяцев. Так же сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен водитель, перевозивший трехлетнего ребенка не пристегнутым ремнем безопасности. На водителя наложен административный штраф.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области 11 и 12 августа пройдет массовая проверка водителей на трезвость. Сотрудники ГИБДД организуют рейды в Бердюжском, Ярковском, Абатском, Тюменском, Юргинском и Упоровском районах, а также в Тюмени и Ялуторовске.

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В Тюмени во время сплошной проверки водителей на трезвость сотрудниками ГИБДД был остановлен 21-летний водитель автомобиля Volkswagen, который 15 раз снимал тонировку с начала года. Об этом сообщается ведомство в соцсети. «Сотрудники Госавтоинспекции проводят „сплошную проверку“ водителей на трезвость в Ленинском административном округе Тюмени. 21-летний водитель „Фольксвагена“ снимает тонировку уже 15-й раз в этом году», — сообщается в официальном telegram-канале ГИБДД по Тюменской области. Нарушитель поделился, что продолжает ездить с незаконной тонировкой, потому что хочет побить собственный рекорд. Ему удавалось передвигаться в тонированном автомобиле не больше трех месяцев. Так же сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен водитель, перевозивший трехлетнего ребенка не пристегнутым ремнем безопасности. На водителя наложен административный штраф. Ранее сообщалось, что в Тюменской области 11 и 12 августа пройдет массовая проверка водителей на трезвость. Сотрудники ГИБДД организуют рейды в Бердюжском, Ярковском, Абатском, Тюменском, Юргинском и Упоровском районах, а также в Тюмени и Ялуторовске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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