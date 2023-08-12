ГИБДД Тюменской области поделились результатами массовой проверки водителей

В Тюмени сотрудники ГИБДД остановили водителя, снимавшего незаконную тонировку 15 раз

13 августа 2023 в 02:59 Размер текста - 17 +

Мужчина ездит с незаконной тонировкой, чтобы побить собственный рекорд Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени во время сплошной проверки водителей на трезвость сотрудниками ГИБДД был остановлен 21-летний водитель автомобиля Volkswagen, который 15 раз снимал тонировку с начала года. Об этом сообщается ведомство в соцсети. «Сотрудники Госавтоинспекции проводят „сплошную проверку“ водителей на трезвость в Ленинском административном округе Тюмени. 21-летний водитель „Фольксвагена“ снимает тонировку уже 15-й раз в этом году», — сообщается в официальном telegram-канале ГИБДД по Тюменской области. Нарушитель поделился, что продолжает ездить с незаконной тонировкой, потому что хочет побить собственный рекорд. Ему удавалось передвигаться в тонированном автомобиле не больше трех месяцев. Так же сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен водитель, перевозивший трехлетнего ребенка не пристегнутым ремнем безопасности. На водителя наложен административный штраф. Ранее сообщалось, что в Тюменской области 11 и 12 августа пройдет массовая проверка водителей на трезвость. Сотрудники ГИБДД организуют рейды в Бердюжском, Ярковском, Абатском, Тюменском, Юргинском и Упоровском районах, а также в Тюмени и Ялуторовске.

В Тюмени во время сплошной проверки водителей на трезвость сотрудниками ГИБДД был остановлен 21-летний водитель автомобиля Volkswagen, который 15 раз снимал тонировку с начала года. Об этом сообщается ведомство в соцсети. «Сотрудники Госавтоинспекции проводят „сплошную проверку“ водителей на трезвость в Ленинском административном округе Тюмени. 21-летний водитель „Фольксвагена“ снимает тонировку уже 15-й раз в этом году», — сообщается в официальном telegram-канале ГИБДД по Тюменской области. Нарушитель поделился, что продолжает ездить с незаконной тонировкой, потому что хочет побить собственный рекорд. Ему удавалось передвигаться в тонированном автомобиле не больше трех месяцев. Так же сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен водитель, перевозивший трехлетнего ребенка не пристегнутым ремнем безопасности. На водителя наложен административный штраф. Ранее сообщалось, что в Тюменской области 11 и 12 августа пройдет массовая проверка водителей на трезвость. Сотрудники ГИБДД организуют рейды в Бердюжском, Ярковском, Абатском, Тюменском, Юргинском и Упоровском районах, а также в Тюмени и Ялуторовске.