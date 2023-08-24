Силовики дали первые комментарии по телу обнаженной девушки, найденному в Исети Следователи устанавливают личность обнаженной девушки, чье тело нашли в Исети 25 августа 2023 в 12:53 Размер текста - 17 + На месте обнаружения трупа работают криминалисты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Силовики пытаются установить личность, а также обстоятельства смерти женщины, чье обнаженное тело было найдено утром 25 августа в реке Исеть. Об этом URA.RU сообщили представители свердловского следственного комитета и УМВД Екатеринбурга. «В настоящее время сотрудниками Следственного комитета совместно с полицейскими выполняется комплекс неотложных первоначальных процессуальных действий по выяснению всех обстоятельств смерти женщины. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, тело умершей после осмотра будет направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти», — прокомментировал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Он уточнил, что тело неизвестной было найдено прохожими. Оно было полностью обнажено, характерной приметой является очень короткая стрижка погибшей — практически наголо. «Сообщение об обнаружении тела неустановленной женщины в реке Исеть, в районе дома № 9 по улице Бебеля, поступило в отдел полиции № 9 сегодня около 10 часов утра. На место выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время полиция устанавливает личность погибшей», — добавили в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу. Личность погибшей пока неизвестна Фото: читатель URA.RU Силовики пытаются установить личность, а также обстоятельства смерти женщины, чье обнаженное тело было найдено утром 25 августа в реке Исеть. Об этом URA.RU сообщили представители свердловского следственного комитета и УМВД Екатеринбурга. «В настоящее время сотрудниками Следственного комитета совместно с полицейскими выполняется комплекс неотложных первоначальных процессуальных действий по выяснению всех обстоятельств смерти женщины. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, тело умершей после осмотра будет направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти», — прокомментировал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Он уточнил, что тело неизвестной было найдено прохожими. Оно было полностью обнажено, характерной приметой является очень короткая стрижка погибшей — практически наголо. «Сообщение об обнаружении тела неустановленной женщины в реке Исеть, в районе дома № 9 по улице Бебеля, поступило в отдел полиции № 9 сегодня около 10 часов утра. На место выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время полиция устанавливает личность погибшей», — добавили в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям