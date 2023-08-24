Силовики дали первые комментарии по телу обнаженной девушки, найденному в Исети

Силовики пытаются установить личность, а также обстоятельства смерти женщины, чье обнаженное тело было найдено утром 25 августа в реке Исеть. Об этом URA.RU сообщили представители свердловского следственного комитета и УМВД Екатеринбурга.
«В настоящее время сотрудниками Следственного комитета совместно с полицейскими выполняется комплекс неотложных первоначальных процессуальных действий по выяснению всех обстоятельств смерти женщины. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, тело умершей после осмотра будет направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти», — прокомментировал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
Он уточнил, что тело неизвестной было найдено прохожими. Оно было полностью обнажено, характерной приметой является очень короткая стрижка погибшей — практически наголо.
«Сообщение об обнаружении тела неустановленной женщины в реке Исеть, в районе дома № 9 по улице Бебеля, поступило в отдел полиции № 9 сегодня около 10 часов утра. На место выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время полиция устанавливает личность погибшей», — добавили в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу.
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