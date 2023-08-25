В МИД РФ назвали условие вступления стран Запада в БРИКС

Замглавы МИД Рябков: чтобы попасть в БРИКС, стране Запада нужно отказаться от санкций

25 августа 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

Странам ЕС будет сложно попасть в БРИКС Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Саммит БРИКС в 2023 году в ЮАР Западные страны никогда не получат приглашения в состав БРИКС (союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки), а также на мероприятия объединения, так как не соответствуют главному критерию — неприменению санкций против любой из стран союза. Чтобы подать заявку в БРИКС, западной стране необходимо отказаться от санкций. Об этом заявил URA.RU заместитель Министра иностранных дел РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков. «Лидеры стран пришли к взаимопониманию по критериям и параметрам приема в БРИКС новых членов, новых участников. Один из важнейших критериев касается неприменения потенциальным участником БРИКС противозаконных односторонних санкционных мер против кого бы то ни было из участников объединения. Все приглашенные на сегодня в БРИКС страны безусловно соответствуют этому критерию. Что касается западной группы, то она вся в совокупности и каждый ее участник в отдельности проводит ровно противоположную линию, поэтому не может быть и речи не только о приглашении в состав БРИКС, но даже на мероприятия нашего объединения кого-либо из этой группы. Это абсолютно исключено. И этой линии мы будем твердо придерживаться дальше», — подчеркнул Сергей Рябков. По словам замглавы МИД РФ, переманивать какие-то из стран Запада на свою сторону — «это не наши приемы», союз занят созидательной работой во благо стран-участниц БРИКС. «Если кто-то из западной группы, для кого притягательность БРИКС покажется вдруг высокой, решит выйти из строя и, несмотря на палочную дисциплину внутри западного лагеря, откажется от применения санкционной политики в отношении кого бы то ни было из входящих в объединение государств, подаст заявку, тогда в соответствии с процедурой мы будем рассматривать, но никак иначе», — дополнил Рябков. Саммит БРИКС проходил 22—24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР). Новыми членами объединения стали Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные страны никогда не получат приглашения в состав БРИКС (союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки), а также на мероприятия объединения, так как не соответствуют главному критерию — неприменению санкций против любой из стран союза. Чтобы подать заявку в БРИКС, западной стране необходимо отказаться от санкций. Об этом заявил URA.RU заместитель Министра иностранных дел РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков. «Лидеры стран пришли к взаимопониманию по критериям и параметрам приема в БРИКС новых членов, новых участников. Один из важнейших критериев касается неприменения потенциальным участником БРИКС противозаконных односторонних санкционных мер против кого бы то ни было из участников объединения. Все приглашенные на сегодня в БРИКС страны безусловно соответствуют этому критерию. Что касается западной группы, то она вся в совокупности и каждый ее участник в отдельности проводит ровно противоположную линию, поэтому не может быть и речи не только о приглашении в состав БРИКС, но даже на мероприятия нашего объединения кого-либо из этой группы. Это абсолютно исключено. И этой линии мы будем твердо придерживаться дальше», — подчеркнул Сергей Рябков. По словам замглавы МИД РФ, переманивать какие-то из стран Запада на свою сторону — «это не наши приемы», союз занят созидательной работой во благо стран-участниц БРИКС. «Если кто-то из западной группы, для кого притягательность БРИКС покажется вдруг высокой, решит выйти из строя и, несмотря на палочную дисциплину внутри западного лагеря, откажется от применения санкционной политики в отношении кого бы то ни было из входящих в объединение государств, подаст заявку, тогда в соответствии с процедурой мы будем рассматривать, но никак иначе», — дополнил Рябков. Саммит БРИКС проходил 22—24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР). Новыми членами объединения стали Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.