В МИД РФ пояснили выгоду от вступления стран-участниц ОПЕК в БРИКС

МИД РФ: вступление стран ОПЕК выгодно БРИКС

25 августа 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Вступление в БРИКС стран-участниц ОПЕК усилит энергетическую составляющую объединения Фото: Pixabay новость из сюжета Саммит БРИКС в 2023 году в ЮАР Вступление в БРИКС стран-участниц ОПЕК (организация стран — экспортеров нефти) усилит энергетическую составляющую объединения, а также поможет сообща контролировать этот рынок и защищать на нем свои интересы. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил URA.RU заместитель Министра иностранных дел РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков. «С вхождением этих стран в БРИКС энергетическая составляющая объединения несомненно усиливается. В БРИКС на сегодняшний день объединены не только производители и экспортеры, но и крупнейшие потребители. Я думаю, само по себе это предоставит нам всем возможность с одной стороны обеспечивать более предсказуемый и устраивающий всех тренд на этом важнейшем рынке, а с другой повышать нашу общую защищенность от злонамеренных происков тех, кого не устраивает это направление работы», — пояснил Сергей Рябков. Заместитель министра также отметил значимость и масштаб БРИКС по всем статистическим показателям, заявив, что участники организации будут пользоваться всеми имеющимися ресурсами во благо своих стран. «Естественно, пропорция и цифровые показатели не могут быть проигнорированы, также, как и вся другая статистика: по населению, по территориям государств, по ВВП. Мы видим, что объединение БРИКС это не просто табличка, в которую вписываются какие-то цифры, это действительно приращение возможностей и ресурс влияния в глобальном масштабе. Мы будем пользоваться этим прежде всего на благо наших стран», — подытожил Рябков. По итогам саммита БРИКС, прошедшего в ЮАР с 22 по 24 августа, в состав организации были приняты шесть новых членов: ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Эфиопия и Египет. ОАЭ, Саудовская Аравия и Иран также являются членами ОПЕК. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вступление в БРИКС стран-участниц ОПЕК (организация стран — экспортеров нефти) усилит энергетическую составляющую объединения, а также поможет сообща контролировать этот рынок и защищать на нем свои интересы. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил URA.RU заместитель Министра иностранных дел РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков. «С вхождением этих стран в БРИКС энергетическая составляющая объединения несомненно усиливается. В БРИКС на сегодняшний день объединены не только производители и экспортеры, но и крупнейшие потребители. Я думаю, само по себе это предоставит нам всем возможность с одной стороны обеспечивать более предсказуемый и устраивающий всех тренд на этом важнейшем рынке, а с другой повышать нашу общую защищенность от злонамеренных происков тех, кого не устраивает это направление работы», — пояснил Сергей Рябков. Заместитель министра также отметил значимость и масштаб БРИКС по всем статистическим показателям, заявив, что участники организации будут пользоваться всеми имеющимися ресурсами во благо своих стран. «Естественно, пропорция и цифровые показатели не могут быть проигнорированы, также, как и вся другая статистика: по населению, по территориям государств, по ВВП. Мы видим, что объединение БРИКС это не просто табличка, в которую вписываются какие-то цифры, это действительно приращение возможностей и ресурс влияния в глобальном масштабе. Мы будем пользоваться этим прежде всего на благо наших стран», — подытожил Рябков. По итогам саммита БРИКС, прошедшего в ЮАР с 22 по 24 августа, в состав организации были приняты шесть новых членов: ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Эфиопия и Египет. ОАЭ, Саудовская Аравия и Иран также являются членами ОПЕК.