В московском кафе более 30 человек отравились шаурмой

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Составление рейтинга шаурмы города с Сергеем Морозовым, шеф-поваром кафе «Калачи». Екатеринбург
Посетители столичного кафе ели шарму и курицу-гриль Фото:

В столичном кафе 32 человека отравились шаурмой, 28 из них госпитализированы. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

«Установлено, что в период с 20 по 24 августа за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 32 человека, которые употребили в пищу продукцию одной из точек быстрого питания, расположенной на улице Софьи Ковалевской (Москва)», — передает telegram-канал прокуратуры Москвы. Отмечается, что по факту отправления возбуждено уголовное дело. 28 человек госпитализированы. Идет расследование.

По данным telegram-канала 112, посетители заведения ели шаурму и курицу-гриль. После этого они обратились к медикам, которые сообщили, что у клиентов заведения симптомы пищевого отравления. На данный момент кафе не работает. Идет проверка документов.

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В столичном кафе 32 человека отравились шаурмой, 28 из них госпитализированы. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы. «Установлено, что в период с 20 по 24 августа за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 32 человека, которые употребили в пищу продукцию одной из точек быстрого питания, расположенной на улице Софьи Ковалевской (Москва)», — передает telegram-канал прокуратуры Москвы. Отмечается, что по факту отправления возбуждено уголовное дело. 28 человек госпитализированы. Идет расследование. По данным telegram-канала 112, посетители заведения ели шаурму и курицу-гриль. После этого они обратились к медикам, которые сообщили, что у клиентов заведения симптомы пищевого отравления. На данный момент кафе не работает. Идет проверка документов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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