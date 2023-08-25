В московском кафе более 30 человек отравились шаурмой

25 августа 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Посетители столичного кафе ели шарму и курицу-гриль Фото: Александр Мамаев © URA.RU В столичном кафе 32 человека отравились шаурмой, 28 из них госпитализированы. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы. «Установлено, что в период с 20 по 24 августа за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 32 человека, которые употребили в пищу продукцию одной из точек быстрого питания, расположенной на улице Софьи Ковалевской (Москва)», — передает telegram-канал прокуратуры Москвы. Отмечается, что по факту отправления возбуждено уголовное дело. 28 человек госпитализированы. Идет расследование. По данным telegram-канала 112, посетители заведения ели шаурму и курицу-гриль. После этого они обратились к медикам, которые сообщили, что у клиентов заведения симптомы пищевого отравления. На данный момент кафе не работает. Идет проверка документов.

В столичном кафе 32 человека отравились шаурмой, 28 из них госпитализированы. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы. «Установлено, что в период с 20 по 24 августа за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 32 человека, которые употребили в пищу продукцию одной из точек быстрого питания, расположенной на улице Софьи Ковалевской (Москва)», — передает telegram-канал прокуратуры Москвы. Отмечается, что по факту отправления возбуждено уголовное дело. 28 человек госпитализированы. Идет расследование. По данным telegram-канала 112, посетители заведения ели шаурму и курицу-гриль. После этого они обратились к медикам, которые сообщили, что у клиентов заведения симптомы пищевого отравления. На данный момент кафе не работает. Идет проверка документов.