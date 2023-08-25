Миасский автозавод взыскивает с предприятий Кубы и госкорпорации РФ 2,4 миллиарда

Автозавод «Урал» так и не дождался оплаты поставленной на Кубу продукции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) через суд требует с двух компаний Кубы и госкорпорации «ВЭБ.РФ» 23,4 млн евро, или почти 2,4 млрд рублей по курсу евро на 25 августа 102,47 рубля. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, судебное разбирательство начнется в середине сентября.

«Автозаводом „Урал“ заявлен иск о солидарном взыскании 22 млн евро убытков и 1,4 млн евро процентов за пользование чужими денежными средствами. Ответчиками являются Empresa Estatal Cubana Importadora y Exportadora de Productos Tecnicos „Tecnoimport“ (Куба) и Banco Internacional del Comercio S.A. (BICSA, Куба), госкорпорация „ВЭБ.РФ“», — отмечено в определении Арбитражного суда Москвы.

По информации URA.RU, речь идет о взаимоотношениях, возникших несколько лет назад. По линии международного сотрудничества стран завод участвовал в проекте кооперации. В рамках взаимоотношений предполагалось, что миасцы будут предоставлять машкомплекты,узлы и агрегаты из которых кубинцы наладят у себя сборку готовых грузовиков «Урал NEXT 4320». На заводе выделили отдельный участок, где инженеры обучили партнеров сборке машин. Также для кубинской стороны записали видеоинструкцию. По открытым данным, поставки велись в 2018 году, когда завод принадлежал группе «Газ». На остров были отправлены комплекты для 120 автомобилей «ГАЗ» и 500 машин «Урал».

«Никогда не шло речи о благотворительности. Но средства за продукцию не поступили. Всякий раз кубинская сторона находила причины, почему не платит. Объясняли, что автомобили не ездят, собрать не получается. Однако на фотографиях с военного парада было видно, что транспорт на ходу и активно используется», — пояснил URA.RU источник.

В числе ответчиков госкорпорация оказалась в связи с тем, что сотрудничество велось при участии госорганов с обеих сторон. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу автозавода. На момент публикации ответ не поступил.