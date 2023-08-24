Курганского губернатора просят ужесточить контроль за диаспорами и ограничить наем мигрантов

Курганская епархия обратилась к губернатору Шумкову из-за проблем с мигрантами

Губернатора Шумкова попросили усилить контроль за диаспорами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская епархия выступила с обращением к губернатору Вадиму Шумкову из-за роста преступности, совершаемых иностранцами. В нем представители РПЦ просят усилить контроль за национальными диаспорами и ввести ограничительные меры в регионе в отношении мигрантов. Текст обращения появился в паблике епархии в соцсети «ВКонтакте».

«Митрополит Курганский и Белозерский Даниил направил обращение к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову с просьбой принять меры для снижения числа преступлений, совершаемых мигрантами», — говорится в паблике. Священнослужитель предложил ввести несколько мер в регионе, среди которых усиление контроля деятельности диаспор. Также представители церкви предложили запретить мигрантам работать в некоторых сферах.

По данным обращения, в Кургане и области на 92% вырос рост мигрантской преступности, большинство которой связано с наркотиками. Чтобы снизить данную статистику, митрополит предложил ввести в регионе запрет на работу иностранцами в некоторых видах деятельности, инициировать приостановку выдачи в Кургане рабочих патентов мигрантам, поднять оплату за такие разрешения, приостановить действие программы переселения из соседних государств.

«В целях содействия противодействию незаконной миграции и этнической преступности <…> в регионе предлагается рассмотреть вопрос о возможности инициирования усиления государственного надзора за деятельностью официальных и неформальных структур национальных диаспор, имеющих за пределами РФ собственные нацгосударства», — предлагают курганские священнослужители. Также церковь выступила за усиление контроля за организациями, проводящими разрешительные экзамены для иностранцев, и отделениями ЗАГС, регистрирующими браки с иностранцами.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор предложил ограничить работу диаспор, если их представители мешают правосудию и порядку. После этого в УМВД провели профилактическую встречу с главами диаспор области.