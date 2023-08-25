25 августа 2023

Россиянам назвали профессии с самыми высокими пенсиями

Доцент Гиринский: самые высокие пенсии в России получают госслужащие, военные и космонавты
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, наличка, семейный бюджет, рубли, наличные деньги
Самые высокие пенсии имеют госслужащие, рассказал Андрей Гиринский Фото:

В России самые высокие пенсии имеют госслужащие, военные, космонавты и летчики-испытатели. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

«Для военных, госслужащих, космонавтов и некоторых других специальных категорий пенсионеров предусмотрен особый порядок и размеры выплаты пенсий. В некоторых случаях она может достигать нескольких сотен тысяч рублей», — приводит агентство «Прайм» слова Гиринского. Он добавил, что самые большие пенсии в России также получают жители Крайнего Севера.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что индексация пенсии с 1 сентября ждет тех, кто уволился в августе, а также россиян, которым в сентябре исполнится 80 лет. По ее словам, выплата произойдет не раньше октября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 25 августа пенсионеры региона начнут получать дополнительную социальную поддержку. Доплата поступит на счет автоматически, передает «Дни.ру».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России самые высокие пенсии имеют госслужащие, военные, космонавты и летчики-испытатели. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. «Для военных, госслужащих, космонавтов и некоторых других специальных категорий пенсионеров предусмотрен особый порядок и размеры выплаты пенсий. В некоторых случаях она может достигать нескольких сотен тысяч рублей», — приводит агентство «Прайм» слова Гиринского. Он добавил, что самые большие пенсии в России также получают жители Крайнего Севера. Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что индексация пенсии с 1 сентября ждет тех, кто уволился в августе, а также россиян, которым в сентябре исполнится 80 лет. По ее словам, выплата произойдет не раньше октября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 25 августа пенсионеры региона начнут получать дополнительную социальную поддержку. Доплата поступит на счет автоматически, передает «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...