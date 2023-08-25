Россиянам назвали профессии с самыми высокими пенсиями

Доцент Гиринский: самые высокие пенсии в России получают госслужащие, военные и космонавты

26 августа 2023 в 07:26 Размер текста - 17 +

Самые высокие пенсии имеют госслужащие, рассказал Андрей Гиринский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России самые высокие пенсии имеют госслужащие, военные, космонавты и летчики-испытатели. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. «Для военных, госслужащих, космонавтов и некоторых других специальных категорий пенсионеров предусмотрен особый порядок и размеры выплаты пенсий. В некоторых случаях она может достигать нескольких сотен тысяч рублей», — приводит агентство «Прайм» слова Гиринского. Он добавил, что самые большие пенсии в России также получают жители Крайнего Севера. Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что индексация пенсии с 1 сентября ждет тех, кто уволился в августе, а также россиян, которым в сентябре исполнится 80 лет. По ее словам, выплата произойдет не раньше октября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 25 августа пенсионеры региона начнут получать дополнительную социальную поддержку. Доплата поступит на счет автоматически, передает «Дни.ру».

В России самые высокие пенсии имеют госслужащие, военные, космонавты и летчики-испытатели. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. «Для военных, госслужащих, космонавтов и некоторых других специальных категорий пенсионеров предусмотрен особый порядок и размеры выплаты пенсий. В некоторых случаях она может достигать нескольких сотен тысяч рублей», — приводит агентство «Прайм» слова Гиринского. Он добавил, что самые большие пенсии в России также получают жители Крайнего Севера. Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что индексация пенсии с 1 сентября ждет тех, кто уволился в августе, а также россиян, которым в сентябре исполнится 80 лет. По ее словам, выплата произойдет не раньше октября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 25 августа пенсионеры региона начнут получать дополнительную социальную поддержку. Доплата поступит на счет автоматически, передает «Дни.ру».