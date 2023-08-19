С 1 сентября части пенсионеров повысят пенсии

Профессор Финогенова: с 1 сентября повысят пенсию уволившимся в августе

19 августа 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

С 1 сентября пенсии проиндексируют некоторым россиянам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Индексация пенсии с 1 сентября ждет тех, кто уволился в августе, а также россиян, которым в сентябре исполнится 80 лет. Об этом предупредила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. «[Кому в сентябре исполнится 80 лет] фиксированная часть выплаты вырастет в два раза — 7567,3 до 15134,6 рубля», — приводит агентство «Прайм» слова Финогеновой. Однако сама выплата произойдет не раньше октября. А если пенсионеру исполнится 80 лет в конце сентября, то повышение выплаты будет в ноябре. Для индексации не надо никаких отдельных заявлений. Другая категория пенсионеров, которую ждет индексация в сентябре — завершившим трудовую деятельность в августе. Однако повышенная страховая выплата может прийти даже через три или четыре месяца. Также на индексацию могут рассчитывать россияне, которым с 1 августа установили повышенную группу инвалидности. В 2023 году индексировали социальные пенсии. С 1 апреля выплаты были увеличены на 13,3%. А с 1 октября индексация коснется военных.

Индексация пенсии с 1 сентября ждет тех, кто уволился в августе, а также россиян, которым в сентябре исполнится 80 лет. Об этом предупредила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. «[Кому в сентябре исполнится 80 лет] фиксированная часть выплаты вырастет в два раза — 7567,3 до 15134,6 рубля», — приводит агентство «Прайм» слова Финогеновой. Однако сама выплата произойдет не раньше октября. А если пенсионеру исполнится 80 лет в конце сентября, то повышение выплаты будет в ноябре. Для индексации не надо никаких отдельных заявлений. Другая категория пенсионеров, которую ждет индексация в сентябре — завершившим трудовую деятельность в августе. Однако повышенная страховая выплата может прийти даже через три или четыре месяца. Также на индексацию могут рассчитывать россияне, которым с 1 августа установили повышенную группу инвалидности. В 2023 году индексировали социальные пенсии. С 1 апреля выплаты были увеличены на 13,3%. А с 1 октября индексация коснется военных.