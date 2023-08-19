С 1 сентября части пенсионеров повысят пенсии

Профессор Финогенова: с 1 сентября повысят пенсию уволившимся в августе
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С 1 сентября пенсии проиндексируют некоторым россиянам Фото:

Индексация пенсии с 1 сентября ждет тех, кто уволился в августе, а также россиян, которым в сентябре исполнится 80 лет. Об этом предупредила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

«[Кому в сентябре исполнится 80 лет] фиксированная часть выплаты вырастет в два раза — 7567,3 до 15134,6 рубля», — приводит агентство «Прайм» слова Финогеновой. Однако сама выплата произойдет не раньше октября. А если пенсионеру исполнится 80 лет в конце сентября, то повышение выплаты будет в ноябре. Для индексации не надо никаких отдельных заявлений.

Другая категория пенсионеров, которую ждет индексация в сентябре — завершившим трудовую деятельность в августе. Однако повышенная страховая выплата может прийти даже через три или четыре месяца. Также на индексацию могут рассчитывать россияне, которым с 1 августа установили повышенную группу инвалидности.

В 2023 году индексировали социальные пенсии. С 1 апреля выплаты были увеличены на 13,3%. А с 1 октября индексация коснется военных.

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Индексация пенсии с 1 сентября ждет тех, кто уволился в августе, а также россиян, которым в сентябре исполнится 80 лет. Об этом предупредила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. «[Кому в сентябре исполнится 80 лет] фиксированная часть выплаты вырастет в два раза — 7567,3 до 15134,6 рубля», — приводит агентство «Прайм» слова Финогеновой. Однако сама выплата произойдет не раньше октября. А если пенсионеру исполнится 80 лет в конце сентября, то повышение выплаты будет в ноябре. Для индексации не надо никаких отдельных заявлений. Другая категория пенсионеров, которую ждет индексация в сентябре — завершившим трудовую деятельность в августе. Однако повышенная страховая выплата может прийти даже через три или четыре месяца. Также на индексацию могут рассчитывать россияне, которым с 1 августа установили повышенную группу инвалидности. В 2023 году индексировали социальные пенсии. С 1 апреля выплаты были увеличены на 13,3%. А с 1 октября индексация коснется военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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