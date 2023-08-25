25 августа 2023

Власти выдворили из Челябинской области больше тысячи мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Район Черный Мыс. Сургут, мигранты, проверка документов, рейд по нелегалам
В полиции рассказали, что число преступлений, совершенных мигрантами, снизилось на четверть Фото:

Из Челябинской области с января выдворено более тысячи нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«В текущем году выдворено более тысячи иностранцев, депортировано 85. По международным договорам по реадмиссии (согласие государства на обратный прием своих граждан — прим. ред.) в страну исхода передано двое граждан ближнего зарубежья», — сообщается в паблике ведомства в соцсети «ВКонтакте».

С начала года в регионе возбуждено 700 уголовных дел в сфере миграции. Зафиксировано девять тысяч административных нарушений. По данным полиции, количество преступлений, совершаемых мигрантами, сократилось на четверть.

В Челябинской области в августе проходят сплошные проверки иностранцев. В рамках операции «Нелегальный мигрант» были задержаны пятеро граждан ближнего зарубежья, которые находятся в федеральном розыске.

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Из Челябинской области с января выдворено более тысячи нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «В текущем году выдворено более тысячи иностранцев, депортировано 85. По международным договорам по реадмиссии (согласие государства на обратный прием своих граждан — прим. ред.) в страну исхода передано двое граждан ближнего зарубежья», — сообщается в паблике ведомства в соцсети «ВКонтакте». С начала года в регионе возбуждено 700 уголовных дел в сфере миграции. Зафиксировано девять тысяч административных нарушений. По данным полиции, количество преступлений, совершаемых мигрантами, сократилось на четверть. В Челябинской области в августе проходят сплошные проверки иностранцев. В рамках операции «Нелегальный мигрант» были задержаны пятеро граждан ближнего зарубежья, которые находятся в федеральном розыске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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