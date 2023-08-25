Власти выдворили из Челябинской области больше тысячи мигрантов

Из Челябинской области с января выдворено более тысячи нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
«В текущем году выдворено более тысячи иностранцев, депортировано 85. По международным договорам по реадмиссии (согласие государства на обратный прием своих граждан — прим. ред.) в страну исхода передано двое граждан ближнего зарубежья», — сообщается в паблике ведомства в соцсети «ВКонтакте».
С начала года в регионе возбуждено 700 уголовных дел в сфере миграции. Зафиксировано девять тысяч административных нарушений. По данным полиции, количество преступлений, совершаемых мигрантами, сократилось на четверть.
В Челябинской области в августе проходят сплошные проверки иностранцев. В рамках операции «Нелегальный мигрант» были задержаны пятеро граждан ближнего зарубежья, которые находятся в федеральном розыске.
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