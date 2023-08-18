На Южном Урале проводятся сплошные проверки в рамках операции «Нелегальный мигрант» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области в рамках операции «Нелегальный мигрант» были задержаны пятеро граждан ближнего зарубежья, которые находятся в федеральном розыске за совершенные преступления. Об этом URA.RU сообщили 19 августа в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«На Южном Урале сплошные проверки в рамках „Нелегального мигранта“ выявили более 600 правонарушений. Задержаны пятеро граждан ближнего зарубежья, находившихся в федеральном розыске», — уточнили в ведомстве.

Профилактическое мероприятие проводится на территории всей Челябинской области. Так, накануне полицейские обнаружили цех по фасовке сахара в Советском районе Челябинска. Мигранты там работали без необходимых разрешающих документов. Как отмечают в полиции, только за последние сутки по решению суда из Челябинской области депортировали четырех граждан ближнего зарубежья.

Весной полиция задержала в Челябинске трех мигрантов, которые ранее были объявлены в федеральный розыск за совершенные преступления. Об этом URA.RU сообщили 24 марта в пресс-службе ГУ МВД региона, комментируя итоги мероприятия «Нелегальный мигрант».

Профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант» проводится на территории всей Челябинской области Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Челябинской области