18 августа 2023

В Челябинске задержали пятерых мигрантов из федерального розыска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
На Южном Урале проводятся сплошные проверки в рамках операции «Нелегальный мигрант» Фото:

В Челябинской области в рамках операции «Нелегальный мигрант» были задержаны пятеро граждан ближнего зарубежья, которые находятся в федеральном розыске за совершенные преступления. Об этом URA.RU сообщили 19 августа в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«На Южном Урале сплошные проверки в рамках „Нелегального мигранта“ выявили более 600 правонарушений. Задержаны пятеро граждан ближнего зарубежья, находившихся в федеральном розыске», — уточнили в ведомстве.

Профилактическое мероприятие проводится на территории всей Челябинской области. Так, накануне полицейские обнаружили цех по фасовке сахара в Советском районе Челябинска. Мигранты там работали без необходимых разрешающих документов. Как отмечают в полиции, только за последние сутки по решению суда из Челябинской области депортировали четырех граждан ближнего зарубежья.

Весной полиция задержала в Челябинске трех мигрантов, которые ранее были объявлены в федеральный розыск за совершенные преступления. Об этом URA.RU сообщили 24 марта в пресс-службе ГУ МВД региона, комментируя итоги мероприятия «Нелегальный мигрант».

Профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант» проводится на территории всей Челябинской области
Профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант» проводится на территории всей Челябинской области
Только за последние сутки с территории Челябинской области депортировали четырех мигрантов
Только за последние сутки с территории Челябинской области депортировали четырех мигрантов

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В Челябинской области в рамках операции «Нелегальный мигрант» были задержаны пятеро граждан ближнего зарубежья, которые находятся в федеральном розыске за совершенные преступления. Об этом URA.RU сообщили 19 августа в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «На Южном Урале сплошные проверки в рамках „Нелегального мигранта“ выявили более 600 правонарушений. Задержаны пятеро граждан ближнего зарубежья, находившихся в федеральном розыске», — уточнили в ведомстве. Профилактическое мероприятие проводится на территории всей Челябинской области. Так, накануне полицейские обнаружили цех по фасовке сахара в Советском районе Челябинска. Мигранты там работали без необходимых разрешающих документов. Как отмечают в полиции, только за последние сутки по решению суда из Челябинской области депортировали четырех граждан ближнего зарубежья. Весной полиция задержала в Челябинске трех мигрантов, которые ранее были объявлены в федеральный розыск за совершенные преступления. Об этом URA.RU сообщили 24 марта в пресс-службе ГУ МВД региона, комментируя итоги мероприятия «Нелегальный мигрант».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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