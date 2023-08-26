Минобороны РФ сообщило об уничтожении пункта управления бригады ВСУ в ДНР

ВС РФ нанесли удар по позициям украинской теробороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В районе села Торское (ДНР) российские войска ударили по пункту управления 100-й бригады теробороны ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Цель была уничтожена.
«В районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны ВСУ», — сообщили в ведомстве. В Минобороны РФ добавили, что на донецком направлении также были отражены шесть атак украинской армии. В результате безуспешного наступления ВСУ потеряли до 225 солдат.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.