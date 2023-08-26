Минобороны РФ сообщило об уничтожении пункта управления бригады ВСУ в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, военная техника, зрк, ракеты, зенитно-ракетный комплекс, stock
ВС РФ нанесли удар по позициям украинской теробороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В районе села Торское (ДНР) российские войска ударили по пункту управления 100-й бригады теробороны ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Цель была уничтожена.

«В районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны ВСУ», — сообщили в ведомстве. В Минобороны РФ добавили, что на донецком направлении также были отражены шесть атак украинской армии. В результате безуспешного наступления ВСУ потеряли до 225 солдат.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В районе села Торское (ДНР) российские войска ударили по пункту управления 100-й бригады теробороны ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Цель была уничтожена. «В районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны ВСУ», — сообщили в ведомстве. В Минобороны РФ добавили, что на донецком направлении также были отражены шесть атак украинской армии. В результате безуспешного наступления ВСУ потеряли до 225 солдат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...