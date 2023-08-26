26 августа 2023

19fortyfive: Россия способна сдерживать ВСУ бесконечно благодаря ресурсам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Журналист Александр Мотыль заявил, что у России ресурсов больше, чем у Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти России могут удерживать оборонительные линии против Вооруженных сил Украины (ВСУ) бесконечно, благодаря большим ресурсам. Об этом заявили в издании 19FortyFive.

«Россия <…> может удерживать свои оборонительные линии бесконечно, потому что ее ресурсы больше, чем у Украины. Следовательно, длительная война на истощение невыигрышна для Украины», — пишет19FortyFive.

Ранее газета The Washington Post писала, что российская армия выстроила по всей протяженности фронта мощную линию обороны. По словам главы аналитического бюро СОНАР-2050 Ивана Лизана, ВСУ никогда не смогут прорвать эту оборонительную линию. Украина уже использовала для атаки все свои резервы, однако это дало малые результаты.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти России могут удерживать оборонительные линии против Вооруженных сил Украины (ВСУ) бесконечно, благодаря большим ресурсам. Об этом заявили в издании 19FortyFive. «Россия <…> может удерживать свои оборонительные линии бесконечно, потому что ее ресурсы больше, чем у Украины. Следовательно, длительная война на истощение невыигрышна для Украины», — пишет19FortyFive. Ранее газета The Washington Post писала, что российская армия выстроила по всей протяженности фронта мощную линию обороны. По словам главы аналитического бюро СОНАР-2050 Ивана Лизана, ВСУ никогда не смогут прорвать эту оборонительную линию. Украина уже использовала для атаки все свои резервы, однако это дало малые результаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...