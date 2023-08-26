19fortyfive: Россия способна сдерживать ВСУ бесконечно благодаря ресурсам 27 августа 2023 в 01:05 Размер текста - 17 + Журналист Александр Мотыль заявил, что у России ресурсов больше, чем у Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти России могут удерживать оборонительные линии против Вооруженных сил Украины (ВСУ) бесконечно, благодаря большим ресурсам. Об этом заявили в издании 19FortyFive. «Россия <…> может удерживать свои оборонительные линии бесконечно, потому что ее ресурсы больше, чем у Украины. Следовательно, длительная война на истощение невыигрышна для Украины», — пишет19FortyFive. Ранее газета The Washington Post писала, что российская армия выстроила по всей протяженности фронта мощную линию обороны. По словам главы аналитического бюро СОНАР-2050 Ивана Лизана, ВСУ никогда не смогут прорвать эту оборонительную линию. Украина уже использовала для атаки все свои резервы, однако это дало малые результаты. Власти России могут удерживать оборонительные линии против Вооруженных сил Украины (ВСУ) бесконечно, благодаря большим ресурсам. Об этом заявили в издании 19FortyFive. «Россия <…> может удерживать свои оборонительные линии бесконечно, потому что ее ресурсы больше, чем у Украины. Следовательно, длительная война на истощение невыигрышна для Украины», — пишет19FortyFive. Ранее газета The Washington Post писала, что российская армия выстроила по всей протяженности фронта мощную линию обороны. По словам главы аналитического бюро СОНАР-2050 Ивана Лизана, ВСУ никогда не смогут прорвать эту оборонительную линию. Украина уже использовала для атаки все свои резервы, однако это дало малые результаты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям