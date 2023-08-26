19fortyfive: Россия способна сдерживать ВСУ бесконечно благодаря ресурсам

Власти России могут удерживать оборонительные линии против Вооруженных сил Украины (ВСУ) бесконечно, благодаря большим ресурсам. Об этом заявили в издании 19FortyFive.
«Россия <…> может удерживать свои оборонительные линии бесконечно, потому что ее ресурсы больше, чем у Украины. Следовательно, длительная война на истощение невыигрышна для Украины», — пишет19FortyFive.
Ранее газета The Washington Post писала, что российская армия выстроила по всей протяженности фронта мощную линию обороны. По словам главы аналитического бюро СОНАР-2050 Ивана Лизана, ВСУ никогда не смогут прорвать эту оборонительную линию. Украина уже использовала для атаки все свои резервы, однако это дало малые результаты.
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