WP: ВСУ не могут развить наступление из-за протяженности фронта и мин

Россия выстроила укрепленные линии обороны перед контрнаступлением ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут развить контрнаступление из-за протяженных российских линий обороны, на которых установлены мины. Об этом заявили украинские и американские чиновники.

«Украинские войска преодолевают гигантские минные поля и проводят первые атаки на российские позиции вдоль растянутой линии фронта. Киев предпринимает первые, приостановившиеся шаги того, что, как ожидается, станет длительной и карательной контрнаступательной кампанией», — приводит заявление чиновников газета The Washington Post .

Одни военные чиновники отметили, что ВСУ во время контрнаступления рассредоточили свои войска по всей линии фронта. Они ищут слабые места в российской обороне. Линия фронта с Украиной на данный момент составляет более 960 километров.

Другие чиновники заявили, что Россия заминировала около 200 квадратных километров полей. Это стало одной из проблем во время наступления украинских сил. Также Украине не хватает воздушной мощи, в этом вопросе преимущество остается за Россией.

Россия выстроила современные линии обороны на всех участках фронта. В этих местах в земле лежат мины, точки прорывов противника заранее пристрелены артиллерией, войска находятся в готовности. Благодаря этому Украина терпит поражение во время контрнаступления.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что «главное событие» наступления ВСУ еще впереди. Он не стал уточнять сроки. На этом фоне в США и Евросоюзе недовольны медленным продвижением войск. Украинские солдаты ведут себя слишком осторожно, приводит RT.