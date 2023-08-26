Аналитик оценил вероятность прорыва ВСУ российской обороны

Аналитик Лизан: Украина не сможет прорвать российскую линию обороны

26 августа 2023 в 20:38 Размер текста - 17 +

В первый месяц контрнаступления Украина потеряла 26 тысяч военных, заявлял Сергей Шойгу Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска никогда не прорвут российскую линию обороны. Об этом заявил глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан. «Расчет Запада изначально сводился к тому, что они прорвут нашу линию обороны „за одну ночь и один день“. С учетом того, что они бьются об нее уже больше двух месяцев, вероятность того, что они ее прорвут, равна нулю», — заявил Иван Лизан в интервью радио Sputnik. Он отметил, что российская армия выстроила глубокоэшелонированную линию обороны. Лизан также сообщил, что Украина использовала для атаки все свои резервы. Однако это дало лишь малые результаты: были взяты лишь несколько сел, которые Киев преподносить как успех. Ранее газета The Washington Post сообщала, что армия России выстроила по всей протяженности фронта эффективную линию обороны. Из-за нее армия Украины несет большие потери. Так, за первый месяц операции, Киев потерял 26 тысяч военных. На фоне провала контрнаступления, российская армия продвигается на купянском направлении. Группировке «Запад» на этом участке фронта помогает аэроразведка.

Украинские войска никогда не прорвут российскую линию обороны. Об этом заявил глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан. «Расчет Запада изначально сводился к тому, что они прорвут нашу линию обороны „за одну ночь и один день“. С учетом того, что они бьются об нее уже больше двух месяцев, вероятность того, что они ее прорвут, равна нулю», — заявил Иван Лизан в интервью радио Sputnik. Он отметил, что российская армия выстроила глубокоэшелонированную линию обороны. Лизан также сообщил, что Украина использовала для атаки все свои резервы. Однако это дало лишь малые результаты: были взяты лишь несколько сел, которые Киев преподносить как успех. Ранее газета The Washington Post сообщала, что армия России выстроила по всей протяженности фронта эффективную линию обороны. Из-за нее армия Украины несет большие потери. Так, за первый месяц операции, Киев потерял 26 тысяч военных. На фоне провала контрнаступления, российская армия продвигается на купянском направлении. Группировке «Запад» на этом участке фронта помогает аэроразведка.