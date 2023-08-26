Свердловчане пожаловались Собчак на полчища мух. Видео

27 августа 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Жители деревни Походилова пожаловались на нашествия мух Ксении Собчак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители деревни Походилова Свердловской области пожаловались журналистке Ксении Собчак на нашествия мух. Они считают, что мухи множатся из-за куриного помета, который сбрасывают на поля вокруг деревни. «К нам обратились жители деревни Походилова, этим летом их атаковали мухи. Они рассказывают, что птицефабрика все лето сбрасывает на поля вокруг деревни необработанный куриный помет, из-за этого мухи множатся», — пишет telegram-канал «Кровавая барыня», ссылаясь на свердловчан. Свердловчане считают, что помет свозят к ним, поскольку деревня маленькая. «Неудобством такого небольшого количества людей можно пренебречь. А согласились бы жить с таким количеством мух те люди, которые придумали свозить отходы к Походилова?» — добавила Собчак в telegram-канале. Походилова — деревня Каменского городского округа, в окрестности располагается Клопошное поле. По данным из интернета, в деревне проживает около 200 человек. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу мэрии Каменского района, ответ ожидается.

Жители деревни Походилова Свердловской области пожаловались журналистке Ксении Собчак на нашествия мух. Они считают, что мухи множатся из-за куриного помета, который сбрасывают на поля вокруг деревни. «К нам обратились жители деревни Походилова, этим летом их атаковали мухи. Они рассказывают, что птицефабрика все лето сбрасывает на поля вокруг деревни необработанный куриный помет, из-за этого мухи множатся», — пишет telegram-канал «Кровавая барыня», ссылаясь на свердловчан. Свердловчане считают, что помет свозят к ним, поскольку деревня маленькая. «Неудобством такого небольшого количества людей можно пренебречь. А согласились бы жить с таким количеством мух те люди, которые придумали свозить отходы к Походилова?» — добавила Собчак в telegram-канале. Походилова — деревня Каменского городского округа, в окрестности располагается Клопошное поле. По данным из интернета, в деревне проживает около 200 человек. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу мэрии Каменского района, ответ ожидается.