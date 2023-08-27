Корабль SpaceX с россиянином на борту прибыл на МКС. Видео

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МКС. Москва. stock, stock, crew dragon
Космический корабль Crew Dragon прибыл на МКС Фото:

Ракета SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon состыковалась с Международной космической станцией (МКС). На борту корабля находится российский космонавт Константин Борисов. О состыковке сообщили во время трансляции в twitter-аккаунте NASA.

Корабль Crew Dragon стартовал 26 августа. После состыковки с МКС экипаж присоединится к остальным космонавтам, которые находятся на станции. Экипаж должен провести за пределами Земли около полугода. URA.RU писало подробнее о космической миссии. Это не первый раз, когда Crew Dragon отправляется на МКС с россиянином на борту, передает VSE24.Ru.

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Ракета SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon состыковалась с Международной космической станцией (МКС). На борту корабля находится российский космонавт Константин Борисов. О состыковке сообщили во время трансляции в twitter-аккаунте NASA. Корабль Crew Dragon стартовал 26 августа. После состыковки с МКС экипаж присоединится к остальным космонавтам, которые находятся на станции. Экипаж должен провести за пределами Земли около полугода. URA.RU писало подробнее о космической миссии. Это не первый раз, когда Crew Dragon отправляется на МКС с россиянином на борту, передает VSE24.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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