Космический корабль Crew Dragon прибыл на МКС
Ракета SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon состыковалась с Международной космической станцией (МКС). На борту корабля находится российский космонавт Константин Борисов. О состыковке сообщили во время трансляции в twitter-аккаунте NASA.
Корабль Crew Dragon стартовал 26 августа. После состыковки с МКС экипаж присоединится к остальным космонавтам, которые находятся на станции. Экипаж должен провести за пределами Земли около полугода. URA.RU писало подробнее о космической миссии. Это не первый раз, когда Crew Dragon отправляется на МКС с россиянином на борту, передает VSE24.Ru.
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