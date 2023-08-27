Корабль SpaceX с россиянином на борту прибыл на МКС. Видео

27 августа 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

Космический корабль Crew Dragon прибыл на МКС Фото: Роскосмос Ракета SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon состыковалась с Международной космической станцией (МКС). На борту корабля находится российский космонавт Константин Борисов. О состыковке сообщили во время трансляции в twitter-аккаунте NASA. Корабль Crew Dragon стартовал 26 августа. После состыковки с МКС экипаж присоединится к остальным космонавтам, которые находятся на станции. Экипаж должен провести за пределами Земли около полугода. URA.RU писало подробнее о космической миссии. Это не первый раз, когда Crew Dragon отправляется на МКС с россиянином на борту, передает VSE24.Ru.

Ракета SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon состыковалась с Международной космической станцией (МКС). На борту корабля находится российский космонавт Константин Борисов. О состыковке сообщили во время трансляции в twitter-аккаунте NASA. Корабль Crew Dragon стартовал 26 августа. После состыковки с МКС экипаж присоединится к остальным космонавтам, которые находятся на станции. Экипаж должен провести за пределами Земли около полугода. URA.RU писало подробнее о космической миссии. Это не первый раз, когда Crew Dragon отправляется на МКС с россиянином на борту, передает VSE24.Ru.